۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۳:۳۰

در اثر بارش برف؛

قطار مشهد بعد از ۲۳ ساعت به تهران رسید/ سیستم گرمایش قطع بود

ری- قطار مشهد به تهران که ساعت ۱۲ شب گذشته از مشهد به مقصد تهران حرکت کرده، پس از ۲۳ ساعت به تهران رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قطار مشهد به تهران که از ساعت ۱۲ شب گذشته از مشهد به سوی تهران حرکت کرده، پس از گذشت ۲۳ ساعت به تهران رسید.

بنابر اظهار مسافران این قطار سیستم گرمایشی قطار قطع شده و شرایط سختی در قطار حکمفرما بود.

یکی از مسافران به خبرنگار مهر گفت: این قطار بارها در مسیر متوقف شده است و مسافران از تشنگی و گرسنگی در قطار رنج می بردند.

نصرالله پژمان فر، نماینده مشهد در مجلس که در این قطار حضور داشت، ضمن عذرخواهی از مسافران قطار گفت: حتما این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

در حالی که مسافران از توقف های متعدد این قطار در مسیر خبر داده اند، هدایت الله جمالی پور، فرماندار ری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده چندین تماس در خصوص این قطار داشتم، اما پیگیری های ما توقف چنین قطاری در حوزه ری را نشان نمی دهد.

عباسعلی سعیدیان، معاون سیاسی انتظامی فرماندار ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از توقف چنین قطاری در محدوده ورامین اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: تنها یک قطار که از گلستان به سوی تهران در حرکت بود، در ورامین توقف داشت.

خبرنگار مهر برای بررسی دقیق تر موضوع با مدیرکل روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی نیز تماس داشت، اما وی پاسخگو نبود.

