کیفیت نمایشگاه های فصلی خراسان جنوبی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی یکشنبه شب در ششمین کمیسیون تنظیم بازار خراسان‌جنوبی بیان کرد: باید در کمیسیون تنظیم بازار از افزایش قیمت‌های افسارگسیخته جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت کالا ها زمینه سوء استفاده برخی از افراد را فراهم می کند، افزود: نباید زمینه و بستر این امر در جامعه فراهم شود.

حسینی خواستار خرید تضمینی محصولات تولیدی استان شد و افزود: باید با خرید تضمینی محصولات به تولید کنندگان کمک کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید تولید کنندگان را به سمت تولیدات جدید سوق دهیم، افزود: همچنین تولیدات باید با خلاقیت همراه باشد که ما نسبت به این امر بیگانه هستیم.

سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان‌جنوبی خواستار رصد دقیق بازار در شب های عید شد و گفت: باید با رصد و مدیریت بازار از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مختلف سال بیان کرد: باید الگوی مناسبی جهت برپایی و کیفیت نمایشگاه‌ها ارائه دهیم.

حسینی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه‌های فصلی برای جامعه ضروری است، افزود: باید این نمایشگاه ها نیز لحاظ کیفیت محتوا مدیریت شوند.

وی خواستار ایجاد رقابت سالم در تولید کنندگان شد و افزود: در فضای غیر رقابتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد بنابراین باید این فضا را به وجود بیاوریم.