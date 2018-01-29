کیفیت نمایشگاه های فصلی خراسان جنوبی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی یکشنبه شب در ششمین کمیسیون تنظیم بازار خراسانجنوبی بیان کرد: باید در کمیسیون تنظیم بازار از افزایش قیمتهای افسارگسیخته جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت کالا ها زمینه سوء استفاده برخی از افراد را فراهم می کند، افزود: نباید زمینه و بستر این امر در جامعه فراهم شود.
حسینی خواستار خرید تضمینی محصولات تولیدی استان شد و افزود: باید با خرید تضمینی محصولات به تولید کنندگان کمک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید تولید کنندگان را به سمت تولیدات جدید سوق دهیم، افزود: همچنین تولیدات باید با خلاقیت همراه باشد که ما نسبت به این امر بیگانه هستیم.
سرپرست معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسانجنوبی خواستار رصد دقیق بازار در شب های عید شد و گفت: باید با رصد و مدیریت بازار از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مختلف سال بیان کرد: باید الگوی مناسبی جهت برپایی و کیفیت نمایشگاهها ارائه دهیم.
حسینی با بیان اینکه برپایی نمایشگاههای فصلی برای جامعه ضروری است، افزود: باید این نمایشگاه ها نیز لحاظ کیفیت محتوا مدیریت شوند.
وی خواستار ایجاد رقابت سالم در تولید کنندگان شد و افزود: در فضای غیر رقابتی هیچ اتفاقی نمیافتد بنابراین باید این فضا را به وجود بیاوریم.
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