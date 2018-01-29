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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۳۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با مهر مطرح کرد:

برگزاری جشنواره فیلم فجر از ۱۴ بهمن/اکران ۱۷ فیلم

برگزاری جشنواره فیلم فجر از ۱۴ بهمن/اکران ۱۷ فیلم

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره فیلم فجر از ۱۴ بهمن ماه در استان خبر داد و گفت: طی این جشنواره در استان ۱۷ فیلم اکران می‌شود.

حجت الاسلام رحیم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای جشنواره فیلم فجر در استان کرمانشاه و همزمان با سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در کشور خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی این جشنواره – که جشنواره فیلم فجر کرمانشاه است- ۱۷ فیلم در دو سینمای آزادی و فرهنگ استان اکران می‌شود.

وی زمان اجرای این جشنواره در استان را از ۱۴ الی ۲۲ بهمن عنوان کرد و افزود: به احتمال زیاد این جشنواره طی ۱۳ بهمن و با حضور جمعی از بازیگران فرهیخته سینمای کشور و مسئولین استان افتتاح شود.

جعفری در خصوص زمان اکران فیلم ها نیز گفت: فیلم های جشنواره در دو سینمای آزادی و فرهنگ و در سه سانس ۱۰ صبح، ۱۶ و ۳۰ دقیقه و ۱۹ عصر اکران شود.

وی گفت: از ۱۷ فیلم در نظر گرفته شده برای جشنواره ۱۲ فیلم در بخش بزرگسالان و ۵ فیلم در بخش کودکان و نوجوانان اکران می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: برای فروش بلیت جشنواره امسال فروش اینترنتی نداریم و علاقه مندان می توانند از گیشه سینما بلیت خریداری کنند.

کد مطلب 4212977

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