زوج جوان اسلامشهری و کودک ۴۰ روزه در اثر گازگرفتگی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف منطقی صبح دوشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران از جان باختن زوج جوان اسلامشهری و فرزند ۴۰ روزه آن ها خبر داد و گفت: این زوج به دلیل انتشار گاز منواکسید کربن به وسیله لوله بخاری غیر استاندارد جان خود را از دست دادند.
وی اضافه کرد: این حادثه در منطقه «قائمیه» اسلامشهر به وقوع پیوست.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر گفت: آتش نشانان به محض اطلاع از این حادثه در محل حاضر شدند، اما متاسفانه زوج جوان در حالی که در خواب بودند، خفه شده و جان خود را از دست داده بودند.
منطقی از وجود علائم حیاتی در کودک ۴۰ روزه در زمان حضور آتش نشانان خبر داد و اضافه کرد: ماموران آتش نشانی به سرعت کودک را به بیمارستان منتقل کردند، اما متأسفانه این نوزاد به علت آسیب های وارده ناشی از گاز منواکسید کربن، در بیمارستان فوت کرد.
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