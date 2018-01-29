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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۹

مدیر آتش نشانی اسلامشهر:

زوج جوان اسلامشهری و کودک ۴۰ روزه در اثر گازگرفتگی جان باختند

زوج جوان اسلامشهری و کودک ۴۰ روزه در اثر گازگرفتگی جان باختند

اسلامشهر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر از جان باختن زوج جوان اسلامشهری و کودک ۴۰ روزه آن ها در اثر گاز منواکسید کربن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف منطقی صبح دوشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران از جان باختن زوج جوان اسلامشهری و فرزند ۴۰ روزه آن ها خبر داد و گفت: این زوج به دلیل انتشار گاز منواکسید کربن به وسیله لوله بخاری غیر استاندارد جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: این حادثه در منطقه «قائمیه» اسلامشهر به وقوع پیوست.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اسلامشهر گفت: آتش نشانان به محض اطلاع از این حادثه در محل حاضر شدند، اما متاسفانه زوج جوان در حالی که در خواب بودند، خفه شده و جان خود را از دست داده بودند.

منطقی از وجود علائم حیاتی در کودک ۴۰ روزه در زمان حضور آتش نشانان خبر داد و اضافه کرد: ماموران آتش نشانی به سرعت کودک را به بیمارستان منتقل کردند، اما متأسفانه این نوزاد به علت آسیب های وارده ناشی از  گاز منواکسید کربن، در بیمارستان فوت کرد.

کد مطلب 4213018

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