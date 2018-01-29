بارشهای برف به مازندران آسیب نزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح دوشنبه در بازدید از سامانه جامع گمرکی و در گفتگو با خبرنگاران به بارش شدید برف در استان اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه آسیب ناشی از برف و کولاک در استان نداشتیم و شرایط طبیعی است.

وی همچنین با اشاره به تاثیر راه اندازی سامانه جامع گمرکی در جابجایی کالا و توسعه کسب کار افزود: بخشی از فرآیندها برای توسعه کسب و کار باید در سازمان های دیگر نیز راه اندای شود.

وی گفت: راه اندازی سامانه داور وو سامانه جامع گمرکی از اقداماتی اساسی برای سهولت در کسب و کار به شمار می رود و امیدواریم با جذب سرمایه گذاری دو منطقه ویژه اقصتادی نوشهر و امیرآباد را توسعه دهیم زیرا می تواند به توسعه اشتغال کمک کند.

استاندار مازندران همچنین با بیان اینکه سرانه مالیات بر ارزش بر اساس نفوس خواهد بود ادامه داد: با توجه به اینکه جمعیت شناور و غیرثابت در استان داریم و تردد در استان زیاد است باید منابع بیشتری وصول شود.