نکاتی آماری از دیدارهای استقلال و صنعت نفت/ هشتمین برنده کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، راند سوم بین استقلال و صنعت نفت را باید مهمترین دیدار در تاریخ رقابت های دو تیم دانست. استقلال و صنعت نفت برای اولین بار در مرحله نیمه نهایی جام حذفی به هم خوردند تا برنده این بازی به فینال مسابقات راه یابد. اگر این اتفاق برای تیم میزبان یعنی صنعت نفت بیافتد، این اولین حضور آنها در فینال مسابقات جام حذفی کشور خواهد بود. همانطور که برای فراز کمالوند سرمربی نفت هم اولین تجربه حضور در فینال این مسابقات است.

* آمار خوب صنعت نفت در خانه

بهترین تیم در خانه همین استقلالی است که قرار است با صنعت نفت در آبادان بازی کند. آبی پوشان در این فصل با کسب ۲۲ امتیاز از دیدارهای خانگی بهترین عملکرد را در خانه داشته‌اند. بعد از استقلال، صنعت نفت دومین تیم خوب در بازی‌های داخل خانه است. شاگردان کمالوند ۱۱ بار در خانه به میدان رفته اند. ۶ پیروزی، ۳ مساوی، ۲ شکست همراه با ۱۷ گل زده، ۸ گل خورده و کسب ۲۱ امتیاز حاصل تلاش های این تیم در بازی‌های خانگی است.

این آمار نشان می‌دهد صنعت نفت در خانه تیمی خطرناک است و کمتر به تیم‌های حریفش در آبادان باج می‌دهد. وقتی این آمار به صنعتی‌ها امیدواری بیشتری می‌دهد که نگاهی هم به آمار دیدارهای خارج از خانه استقلال بیندازیم.

* استقلال خارج از خانه

آبی پوشان بر خلاف دیدارهای خانگی که بهترین عملکرد را در میان همه تیم‌ها دارند، در دیدارهای خارج از خانه خیلی موفق نبوده و در جدول دیدارهای خارج از خانه در جایگاه نهم قرار دارند. آنها از ۱۰ بازی خارج از خانه با ۲ پیروزی، ۴ مساوی، ۴ شکست، ۵ گل زده، ۶ گل خورده و ۱۰ امتیاز آمار جالب توجهی ندارند.

هر دو پیروزی خارج از خانه آبی پوشان مقابل دو تیم پایین جدولی به دست آمده. نخستین پیروزی خارج از خانه استقلال مقابل سپیدرود در رشت بود که در آن بازی استقلال با هدایت میک مک درموت با نتیجه دو بر یک حریفش را شکست داد و بعد از آن این تیم با هدایت وینفرد شفر موفق شد استقلال خوزستان را در اهواز با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کند. سپیدرود و استقلال اهواز در رده‌های ۱۴ و ۱۵ جدول حضور داشته و خطر سقوط به دسته پایین‌تر این دو تیم را تهدید می‌کند.

* آنچه شانس صنعت نفت را بیشتر جلوه می‌دهد

از آنجایی که این دیدار در خانه صنعت نفت برگزار شده و برای آبی پوشان یک دیدار خارج از خانه به حساب می‌آید، این آمار نشان می‌دهد روی کاغذ شانس صنعت نفت بیشتر از استقلال است اما آنچه مسلم است این است که این قاعده‌ها در فوتبال حاکم نیست و هرگز نمی‌توان یک تیم را از پیش برنده یا از پیش بازنده دانست.

* غایبان استقلال

شفر برای این بازی حداقل دو بازیکن تاثیرگذارش را در اختیار ندارد. اول محسن کریمی و دوم مهدی قائدی. این دو یکی به دلیل مصدمیت و دیگری به دلیل محرومیت آبی پوشان را در این دیدار همراهی نخواهند کرد. البته که مهدی قائدی بازیکن محروم آبی‌ها در یک سانحه رانندگی دچار آسیب دیدگی شدید شده و شواهد نشان می‌دهد شاید تا پایان فصل قادر به همراهی تیمش نباشد.

به جز این دو بازیکن نفراتی مثل شجاعیان و جباروف هم با آسیب دیدگی‌هایی دست و پنجه نرم می‌کردند که البته ظاهرا این دو بازیکن به شرایط مسابقه رسیده‌اند، اما ممکن است از کیفیت همیشگی خود قدری دور باشند.

* راند سوم، نفس گیرترین راند

آبی پوشان تهران و طلایی پوشان آبادان دو بار در این فصل با هم دیدار داشته‌اند و هر کدام از این تیم‌ها در خانه موفق به شکست دادن حریف شده‌اند. ابتدا این صنعت نفت بود که در اولین هفته از لیگ برتر با تک گل کرار جاسم که از روی نقطه پنالتی به دست آمد آبی پوشان را شکست داد و سپس نوبت به استقلال رسید که در هفته شانزدهم سنگین ترین شکست این فصل صنعت نفت را به آنها تحمیل کرده و با نتیجه ۴ بر صفر آنها را از ورزشگاه آزادی بدرقه کنند. سومین دیدار دو تیم را باید حساس ترین دیدار آنها دانست. در این بازی قرار است برنده به دیدار نهایی جام حذفی راه پیدا کند.

* مساوی در پیروزی

استقلال و صنعت نفت در تاریخ برگزاری رقابت‌های لیگ برتر در مجموع ۱۴ بار با هم دیدار داشتند که سهم هر یک از دو تیم ۷ پیروزی و ۷ شکست بود و نکته جالب این است که این دو تیم سالهاست که هرگز با هم مساوی نکرده‌اند.

استقلال در این تعداد بازی ۱۷ و صنعت نفت ۱۱ بار گلزنی کرده‌ است. هر کدام از دو تیم ۴ بار در خانه خود و ۳ بار هم در خانه حریف به پیروزی رسیده‌اند تا این آمار نزدیکی نتیجه گیری آنها را مقابل هم نشان دهد. آبی پوشان یکبار توانسته اند صنعت نفت را در تهران با نتیجه ۶ بر ۲ شکست داده که این قاطع ترین پیروزی ثبت شده در تاریخ رقابت‌های این دو تیم در لیگ برتر و پر گل ترین بازی آنها می‌باشد. فرهاد مجیدی هم با ۴ گل بهترین گلزن در تاریخ رقابت‌های این دو تیم است.