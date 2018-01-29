اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه دهه فجر توسط لشکر ۳۰ گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ۲ مهدی معمارباشی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان ضمن تبریک پیشاپیش ایام دهه فجر، اظهار کرد: حدود چهار دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می گذرد؛ انقلابی که در میان تمام انقلاب های تاریخ بی بدیل بوده است.

معمارباشی افزود: انقلاب ایران بر پایه سه اصل مهم ایمان و اعتقادات مذهبی، وجود بابرکت رهبر کاردان در رأس و حضور پررنگ مردم فهیم بوده که آن را از سایر انقلاب های همنوع متمایز می کند.

وی خاطرنشان کرد: اکثر انقلاب های دنیا صرفا از روی نارضایتی مردم نسبت به حکومت وقت و یا تنها مسائل مذهبی بوده اما انقلاب اسلامی علاوه بر این دو عامل، وجود رهبری هوشمند و مردم بصیر موجب شد این انقلاب به پیروزی برسد.

وی ادامه داد: پس از وقوع انقلاب اسلامی، استکبار جهانی و در راس آن امریکا به همراه کشورهای بلوک شرق مانند شوروی که منافع خود را در خطر می دیدند از همان ابتدا اقدام به توطئه و دسیسه کردند و تا زمانی که ما به ارزش های انقلاب پایبند باشیم، دشمنان از هیچ توطئه ای فروگذار نیستند.

برگزاری مسابقات ورزشی برای فرماندهان و مدیران کل

ارشد نظامی آجا در گلستان در ادامه به تشریح ویژه برنامه های دهه فجر پرداخت و گفت: ارتش استان همراه با سایر نیروهای مسلح در سه پادگان گرگان، گنبدکاووس و نوده خاندوز در مجموع بیش از یکصد برنامه فرهنگی ورزشی برگزار خواهد کرد.

معمارباشی به اهم برنامه ها اشاره و اظهار کرد: پنجشنبه در نخستین روز از دهه فجر، اعزام موتورسواران به فرودگاه گرگان و ادای احترام به مقام شهدای انقلاب با محوریت ارتش برگزار خواهد شد.

وی افزود: صبح روز شنبه ۱۴ بهمن، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با ایثارگران و خانواده شهدا دیدار می کنند و روز یکشنبه ۱۵ بهمن مسابقات ورزشی برای فرماندهان، مدیران کل و بانوان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و تجلیل از ایثارگران و پیشکسوتان صبح چهارشنبه ۱۸ بهمن در میدان تیپ ۲۳۰ گرگان در دستور کار قرار دارد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان به سایر برنامه های شاخص اشاره کرد و گفت: همچنین بعدازظهر پنجشنبه نیروهای مسلح در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا حضور خواهند یافت و در روز پایانی دهه فجر همگام با مردم ولایتمدار استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور پرشوری خواهیم داشت.