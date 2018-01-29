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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

ارشد نظامی آجا در گلستان خبرداد:

اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه دهه فجر توسط لشکر ۳۰ گرگان

اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه دهه فجر توسط لشکر ۳۰ گرگان

گرگان – ارشد نظامی آجا در گلستان و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان از اجرای بیش از ۱۰۰برنامه فرهنگی ورزشی ارتش با همکاری نیروهای مسلح در ایام دهه فجر انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ۲ مهدی معمارباشی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان ضمن تبریک پیشاپیش ایام دهه فجر، اظهار کرد: حدود چهار دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می گذرد؛ انقلابی که در میان تمام انقلاب های تاریخ بی بدیل بوده است.

معمارباشی افزود: انقلاب ایران بر پایه سه اصل مهم ایمان و اعتقادات مذهبی، وجود بابرکت رهبر کاردان در رأس و حضور پررنگ مردم فهیم بوده که آن را از سایر انقلاب های همنوع متمایز می کند.

وی خاطرنشان کرد: اکثر انقلاب های دنیا صرفا از روی نارضایتی مردم نسبت به حکومت وقت و یا تنها مسائل مذهبی بوده اما انقلاب اسلامی علاوه بر این دو عامل، وجود رهبری هوشمند و مردم بصیر موجب شد این انقلاب به پیروزی برسد.

وی ادامه داد: پس از وقوع انقلاب اسلامی، استکبار جهانی و در راس آن امریکا به همراه کشورهای بلوک شرق مانند شوروی که منافع خود را در خطر می دیدند از همان ابتدا اقدام به توطئه و دسیسه کردند و تا زمانی که ما به ارزش های انقلاب پایبند باشیم، دشمنان از هیچ توطئه ای فروگذار نیستند.

برگزاری مسابقات ورزشی برای فرماندهان و مدیران کل

ارشد نظامی آجا در گلستان در ادامه به تشریح ویژه برنامه های دهه فجر پرداخت و گفت: ارتش استان همراه با سایر نیروهای مسلح در سه پادگان گرگان، گنبدکاووس و نوده خاندوز در مجموع بیش از یکصد برنامه فرهنگی ورزشی برگزار خواهد کرد.

معمارباشی به اهم برنامه ها اشاره و اظهار کرد: پنجشنبه در نخستین روز از دهه فجر، اعزام موتورسواران به فرودگاه گرگان و ادای احترام به مقام شهدای انقلاب با محوریت ارتش برگزار خواهد شد.

وی افزود: صبح روز شنبه ۱۴ بهمن، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با ایثارگران و خانواده شهدا دیدار می کنند و روز یکشنبه ۱۵ بهمن مسابقات ورزشی برای فرماندهان، مدیران کل و بانوان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و تجلیل از ایثارگران و پیشکسوتان صبح چهارشنبه ۱۸ بهمن در میدان تیپ ۲۳۰ گرگان در دستور کار قرار دارد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ گرگان به سایر برنامه های شاخص اشاره کرد و گفت: همچنین بعدازظهر پنجشنبه نیروهای مسلح در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا حضور خواهند یافت و در روز پایانی دهه فجر همگام با مردم ولایتمدار استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور پرشوری خواهیم داشت.

کد مطلب 4213246

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