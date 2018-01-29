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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

با سخنرانی علیرضا قائمی‌نیا؛

مبانی معناشناختی در ریاض‌السالکین بررسی می‌شود

مبانی معناشناختی در ریاض‌السالکین بررسی می‌شود

پیش‌نشست جشنواره ادبی سید علیخان مدنی با موضوع مبانی معناشناختی در ریاض السالکین فردا در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نشست جشنواره ادبی سید علیخان مدنی با موضوع مبانی معناشناختی در ریاض السالکین اثر سید علیخان مدنی(ره) برگزار می شود.

این پیش نشست با سخنرانی حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا همراه است.

پیش نشست جشنواره ادبی سید علیخان مدنی، فردا ۱۰ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل پژوهشکده ادیب فقه جواهری، واقع در قم، خیابان شهدا، کوچه ۲۳، پلاک ۵ برگزار می شود.

سید صَدرالدین عَلی بن احمد بن محمد مَعصوم حسینی دَشتَکی شیرازی (۱۰۵۲ – ۱۱۱۸ق یا ۱۱۲۰ق)، معروف به سید علی خان مدنی، سید علیخان کبیر و در نزد عرب به ابن معصوم مدنی از علمای شیعه قرن دوازدهم هجری. ریاض السالکین در شرح صحیفه سجادیه از آثار مهم اوست.

کد مطلب 4213312

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