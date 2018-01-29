نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری خبر داد و گفت: همه طلاب و مبلغان حوزه علمیه میتوانند تا اول اسفندماه ۹۶ آثار خود را در موضوعات مقابله با آسیبهای اجتماعی، ترویج عفاف و حجاب، سواد رسانهای، مهارتهای زندگی و زندگی معنوی به این جشنواره ارسال کنند.
حجتالاسلام هادی شفیع زاده؛ مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف با بیان ضرورت تولید آثار کیفی ادبی وهنری با موضوع تبلیغ دینی به برگزاری جشنواره ملی آرامش بهاری ویژه طلاب اشاره کرد وگفت : استفاده از ایدههای جدید و ابتکارات خلاقانه در خیمههای معرفت طرح آرامش بهاری در نوروز، یکی از دغدغههای مهم مسئولان این طرح بوده که بر همین اساس نخستین جشنواره ملی آرامش بهاری باهدف ارتقای سطح کیفی تبلیغ روحانیون و طلاب در سراسر کشور برگزار میشود.
وی افزود: یکی از رسالتهای اصلی نهادهای رسمی تبلیغی، تعمیق بخشیدن و گسترش آموزههای دینی با ابزارهای نوین تبلیغی، جهت دفاع از ارزشهای مکتب اهلبیت (ع) و انقلاب اسلامی است بنابراین ادارهکل اعزام مُبلغ، همه ساله طرح آرامش بهاری ویژه ایام نوروز را در لبیک گویی به فرامین مقام معظم رهبری برای تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی، با اعزام مبلغان توانمند و متخصص در حوزههای مختلف از جمله چندرسانهای، کودک و نوجوان و مشاوره در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل اعزام مُبلغ سازمان اوقاف با قدردانی از همه پژوهشگران که تاکنون آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ملی آرامش بهاری ارسال کردهاند، تصریح کرد: همه طلاب و فضلای حوزه علمیه که صاحب آثار ارزشمند در موضوعات مقابله با آسیبهای اجتماعی، ترویج عفاف و حجاب، سواد رسانهای، مهارتهای زندگی و زندگی معنوی هستند، میتواندد آثار خود را در قالب فیلم وصوت، متون ترویجی بلند و کوتاه یا ایدههای نوین فرهنگی تبلیغی تا اول اسفندماه ۹۶ ارسال کنند.
لازم به ذکر است علاقهمندان برای ارسال آثار میتوانند به آدرس قم، سی متری هنرستان، روبروی مسجد شهید مصطفی خمینی ارسال کنند یا به آدرس اینترنتی www.kheyme-marefat.ir مراجعه کرده و جهت ارسال آثار ثبتنام کنند؛ همچنین علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۷۸۳۸۵۸۶ و ۰۲۵۳۷۸۳۸۵۸۵ تماس بگیرند.
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