به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی جمال لیوانی، ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۲۶۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۰۶ میلیارد ریال در ایامالله دهه فجر گاز رسانی میشود.
وی افزود: از این تعداد پروژه ۱۰۴ مورد قابلافتتاح و ۱۶۳ مورد کلنگ زنی و در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: تاکنون تعداد ۸۴۱ روستا، ۲۹ شهر، ۶۶۷ واحد صنعتی عمده و ۶۴ جایگاه cng در گلستان از نعمت گاز بهرهمند هستند.
وی بابیان اینکه گلستان دارای ۹۸۰ روستا است، تصریح کرد: با تلاشهای انجامشده تاکنون ۸۴۱ روستا از نعمت گاز برخوردار شدند.
جمال لیوانی اظهار کرد: از این تعداد روستاهای موجود در گلستان ۷۵ روستا به دلیل مسیر جابهجایی، برخوردار بودن کمتر از ۲۰ خانوار و یا اینکه از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند نمیتوان گازرسانی کرد.
وی از نخستین اجرای گازرسانی برای ٤١ واحد صنعتی در گلستان خبر داد و افزود: در این ایام ٩١ واحد صنعتی کلنگ زنی میشود.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به اینکه در حال حاضر گلستان دارای ٥٣٧ هزار مشترک گاز است، گفت: سرمای شدید که طی ٢٤ ساعت گذشته در استان به وجود آمده مشترکین گلستانی میزان ١١ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف کردند.
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