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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

۲۶۷ پروژه توسط شرکت گاز گلستان بهره‌برداری می‌شود

۲۶۷ پروژه توسط شرکت گاز گلستان بهره‌برداری می‌شود

گرگان- مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: تعداد ۲۶۷ پروژه گازرسانی با اعتباری بالغ‌ بر ۹۰۶ میلیارد ریال در ایام‌الله دهه فجر انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی جمال لیوانی، ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۲۶۷ پروژه با اعتباری بالغ‌ بر ۹۰۶ میلیارد ریال در ایام‌الله دهه فجر گاز رسانی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد پروژه ۱۰۴ مورد قابل‌افتتاح و ۱۶۳ مورد کلنگ زنی و در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: تاکنون تعداد ۸۴۱ روستا، ۲۹ شهر، ۶۶۷ واحد صنعتی عمده و ۶۴ جایگاه cng در گلستان از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

وی بابیان اینکه گلستان دارای ۹۸۰ روستا است، تصریح کرد: با تلاش‌های انجام‌شده تاکنون ۸۴۱ روستا از نعمت گاز برخوردار شدند.

جمال لیوانی اظهار کرد: از این تعداد روستاهای موجود در گلستان ۷۵ روستا به دلیل مسیر جابه‌جایی، برخوردار بودن کمتر از ۲۰ خانوار و یا اینکه از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند نمی‌توان گازرسانی کرد.

وی از نخستین اجرای گازرسانی برای ٤١ واحد صنعتی در گلستان خبر داد و افزود: در این ایام ٩١ واحد صنعتی کلنگ زنی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به اینکه در حال حاضر گلستان دارای ٥٣٧ هزار مشترک گاز است، گفت: سرمای شدید که طی ٢٤ ساعت گذشته در استان به وجود آمده مشترکین گلستانی میزان ١١ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف کردند.

کد مطلب 4213347

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