«سبک زندگی نبوی: حریت و استقلال و عزت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حریت و استقلال و عزت در سبک زندگی نبوی درخشش ویژه دارد. پیامبر اکرم(ص) به تمام معنا آزاده و آزاده منش بود. وی بنده ای تام و تمام و آزاد از همه تعلقات غیرالهی بود و جز خدا را بندگی نمی کرد. این آزادگی در تمام رفتار و سلوک آن حضرت نمود داشت، چنان که دلی بی کینه و سینه ای گشاده، رویی خوش و خلقی کرامتمندانه داشت. گوهر رسالت پیامبر(ص) آزادی بود و پیروان خود را به آزادگی می خواند و بدان تربیت می نمود.
رسول خدا(ص) روی پای خود استوار بود و جز به خدای متعال تکیه نداشت و می آموخت که پیروانش روی پای خود بایستند، پر تلاش باشند و به هیچ روی سر بار نباشند. آن حضرت پیام آور عزت بود و اساس رسالتش بر عزت قرار داشت. او آموخت که اظهار مذلت جز در برابر عزیز معنا ندارد و جز خدا عزیزی نیست و هر که از راه بندگی عزت جوید به عزت حقیقی رسد و خداوند او را استوار و راسخ و ارجمند سازد. پیامبر اکرم(ص) راه رسیدن به عزت حقیقی را گشود و در عمل و سلوک خود نشان داد که چگونه می توان با عزت زیست.
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