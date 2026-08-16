خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست بین‌المللی «توافقنامه مکه؛ آیا نقشه قدرت خاورمیانه در حال تغییر است؟» روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۳ به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

این نشست با حضور پروفسور «حسن اونال»، استاد روابط بین الملل دانشگاه آنکارا، دکتر «سید راشد عباس نقوی»، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد پاکستانی، دکتر «کامران کرمی»، روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه عربستان، «محمد بیات»، پژوهشگر مسائل غرب آسیا، مصطفی کمال، پژوهشگر مسائل امنیتی از قاهره و «محمدرضا مرادی»، مدیر کل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

کارشناسان در این نشست ابعاد و پیامدهای توافقنامه مکه و تأثیر احتمالی آن بر معادلات و آرایش قدرت در منطقه خاورمیانه را بررسی خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت حضوری در این نشست می‌توانند مشخصات خود را از طریق تلگرام به شناسه Mmoradi۱۳۶۱@ ارسال کنند.

با توجه به محدود بودن ظرفیت، حضور در نشست منوط به ثبت مشخصات و هماهنگی قبلی است.