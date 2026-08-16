پیرصالحی: اجازه نداریم با فروش اینترنتی دارو برخورد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری که در سالن کنفرانس آزمایشگاه مرجع سلامت سازمان غذا و دارو برگزار شد، در ابتدا به جایگاه رسانه و اطلاع‌رسانی در جامعه پرداخت و گفت: دقت در خبررسانی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: ما نباید با خبرهای خودمان، حال مردم را بد کنیم. بعضی وقت ها باید نگفتن را به جای گفتن، تمرین کنیم.

پیرصالحی گفت: اخبار منفی به مراتب بیشتر از اخبار مثبت، دیده می‌شود و همین موضوع می‌تواند با آسیب هایی برای جامعه همراه باشد.

وی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر تخصیص ارز دارو برای واردات خودروی لکسوس، ادامه داد: ارز فقط در حوزه دارو، تجهیزات و شیرخشک؛ در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گیرد و نمی توان از این مسیر منحرف شد.

رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب منابع ارزی در کشور محدودیت دارد، گفت: موضوع ۷۰۰ میلیون دلار برای ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی، یکی دیگر از ابهاماتی بود که می بایست شفاف سازی شود. زیرا، چنین برداشت می شد که این میزان ارز، در حساب سازمان غذا و دارو آمده است؛ در حالی که اینگونه نبود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته سهم سلامت از GDP بالای ۱۰ درصد است و سهم ما، ۴ درصد است. بنابراین، شرایط ما با این کشورها؛ فرق می کند و ما باید با درآمد کشور خودمان، خدمت ارائه بدهیم.

پیرصالحی ادامه داد: ما در ورود به فهرست دارویی کشور، محدودیت داریم و قطعا نظام سلامت نمی تواند همه خواسته های دارویی بیماران را برآورده سازد.

وی گفت: انتخاب ما برای ورود به فهرست دارویی، هزینه- اثربخشی دارو است.

پیرصالحی افزود: بیمه های ما توانمندی لازم را ندارند و بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها تا چند روز دیگر به یک‌سال می رسد.

رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که در جنگ رمضان، ۴۴ کارخانه داروسازی در کشور دچار آسیب شدند، گفت: این موضوعات باید رسانه‌ای شود تا مردم با واقعیت های موجود آشنا شوند.

وی افزود: تامین دارو در شرایط سخت، نکته‌ای است که نباید فراموش کرد؛ هرچند ما هم کمبودها را قبول داریم. اما توانستیم دارو و تجهیزات را برای شرایط بحرانی در کشور، فراهم کنیم.

پیرصالحی به داروهای حیاتی اشاره کرد و گفت: امروز با بسته شدن مسیر بانکی، یک سال است که نتوانسته ایم این داروها را خریداری کنیم.

وی افزود: البته ما از طریق مسیرهای جایگزین با دنبال تامین داروهای حیاتی هستیم.

پیرصالحی گفت: امیدواریم بعد از پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی، بتوانیم به تمامی خواسته‌ های بیماران پاسخ بدهیم.

رئیس سازمان غذا و دارو، در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود.

پیرصالحی در خصوص وضعیت ارز دارو، اظهار داشت: ما هر سال سهمیه ۵ میلیارد دلار داشتیم که امیدواریم امسال به بالای ۵ میلیارد دلار ببریم تا عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی افزود: امسال اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد، همه ارز دارو و تجهیزات تخصیص می یابد.

پیرصالحی گفت: تا امروز ۱.۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده که در چند روز آینده نیز ۲۵۰ میلیون دلار دیگر بگیریم.

وی در خصوص قیمت دارو نیز اظهار داشت: واقعیت این است که قیمت دارو کنترل شده است و از ابتدای سال دو مورد افزایش قیمت گروهی داشتیم و دو سوم داروها را قیمت گذاری کرده ایم.

پیرصالحی ادامه داد: خیلی کم دارویی داریم که بیش از یک نوبت افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: قیمت‌ها باید به گونه‌ای افزایش یابد که بین بیمار و تولیدکننده تعادل برقرار شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به ماندن داروهای ارسالی از برخی کشورها به ایران در دوران جنگ اخیر، گفت: ما مسئول داروهای اهدایی نیستیم و هلال‌احمر این مسئولیت را عهده دار است.

وی افزود: تعداد کمی از این داروها که همچنان در انبارها مانده اند؛ قابلیت مصرف ندارند و در فهرست دارویی کشور ما نیست و برخی هم برنامه توزیع نگرفته‌اند.

پیرصالحی در مورد درج قیمت روی بسته بندی دارو، گفت: با توجه به اینکه دارو در سامانه تیتک بارگذاری می شود، جلساتی را با سازمان بازرسی داشته ایم تا گران فروشی اتفاق نیافتد.

رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به فروش اینترنتی دارو، گفت: ما از برخورد با فروش اینترنتی دارو منع شده ایم.

وی افزود: اگر تنظیم گری در حوزه پلتفرم‌ها صورت نگیرد، تخلفات شدت خواهد یافت.

رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به این سئوال که از کدام مرجع منع شده اید، گفت: این موضوع ربطی به مراجع و دستگاه‌های امنیتی ندارد.

وی افزود: امروز این موضوع تحت نظارت ما نیست و دوستان به توسعه کسب و کارهای مجازی بدون رگولاتوری علاقه دارند.

پیرصالحی گفت: ما معتقدیم عرضه کالاهای سلامت محور باید با رگولاتوری سازمان غذا و دارو باشد و مستثنی از دیگر کالاها است.