به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در مراسم پاسداشت روز خبرنگار اظهار کرد: نگاه مدیریت استان کرمان به حوزه رسانه بر پایه این باور است که خبرنگاران نقشی اساسی در توسعه دارند و رسانه‌ها باید در این مسیر، همکار توسعه استان و ناظر بر قدرت باشند.

وی با بیان اینکه هیچ‌گاه از خبرنگاران درخواست تعریف و تمجید از دولت، استانداری یا شخص خاصی نشده است، افزود: از نقد همیشه استقبال کرده‌ایم و معتقدم مسئولیتی که امکان نقد شدن نداشته باشد، دیر یا زود از واقعیت‌های جامعه فاصله می‌گیرد.

طالبی، با تاکید بر اینکه نقد منصفانه و مسئولانه با فضاسازی‌های مخرب تفاوت دارد، ادامه داد: نقدها پیونددهنده مسئولان با کف جامعه، مسائل و دغدغه‌های مردم هستند

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به ظرفیت‌های مختلف استان گفت: ما صرفاً دنبال خبرهای خوب از استان نیستیم، اما اتفاقات مثبت بسیاری در کرمان در حال رخ دادن است که آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: در کرمان خبرهای بد جذابیت زیادی دارد و زیاد به آنها پرداخته می‌شود، اما هدف از طرح این موضوع، روایت‌سازی برای دولت یا مجموعه مدیریتی استان نیست، بلکه معرفی ظرفیت‌های کرمان و انجام مسئولیتی است که در قبال برند کرمان بر عهده همه قرار دارد.

طالبی، با اشاره به پیشینه تاریخی استان کرمان و تمدن جیرفت اظهار کرد: برنامه ویژه‌ای برای برگزاری همایش تمدن جیرفت در نظر گرفته شده است و وزیر میراث فرهنگی نیز چندین بار بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.

استاندار کرمان همچنین از برگزاری برنامه‌ای با موضوع تمدن تپه یحیی به‌عنوان یکی دیگر از مراکز تمدنی استان کرمان خبر داد.

طالبی با تأکید برآنکه ما نیازمند یک روایت جدید از استان کرمان هستیم و افزود: وقتی از کرمان نام برده می‌شود، معدن و کشاورزی جنوب استان در ذهن تداعی می‌شود، در حالی که استان در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های دیگری نیز دارد.

وی از رسانه‌ها خواست اظهارات مسئولان درباره ظرفیت‌ها و عملکرد استان را راستی‌آزمایی و درباره آنها مطالبه‌گری و روایت‌گری کنند و گفت: امسال بالاترین میزان تولید برق خورشیدی را در کشور خواهیم داشت.

استاندار کرمان ادامه داد: استان در اجرای طرح‌های نهضت مدرسه‌سازی، آبرسانی روستایی و بهسازی جاده‌ها پیشروی کشور است و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز عملکرد قابل توجهی داشته است.

طالبی، با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: با توجه به شرایط پیچیده‌ حاکم بر کشور؛ سال گذشته سه میلیارد دلار طرح مصوب سرمایه‌گذاری خارجی و بالاترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را استان کرمان به خود اختصاص داده است.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها باید این موارد را مورد راستی‌آزمایی قرار دهند و در حوزه‌های مختلف، ارتباط سریع، شفاف و مستقیم میان مسئولان و مردم را تقویت کنند.

استاندار کرمان در ادامه گریزی هم به اجرای طرح جدید توزیع بنزین در استان هم زد و گفت: می‌پذیرم که نقطه ضعف اصلی ما بحث رسانه بود و مسائل و موضوعات رسانه‌ای در کنار برخی ناهماهنگی‌ها موجب شد این طرح آن‌چنان که مورد نظر مدیریت استان بود، پیش نرود و چالش‌هایی ایجاد شود.

طالبی اعلام کرد: درباره جزئیات طرح بنزین در جلسات تخصصی یا نشست مطبوعاتی توضیحات بیشتری ارائه خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به مشکلات مردم، استان کرمان بیشترین میزان بنزین سهمیه‌ای را در کشور دریافت کرده و سهمیه مجددی نیز با موافقت ملی اخذ شده است.

مقام عالی دولت در استان افزود: سازوکار اجرای این سهمیه به دلیل مسائل فنی و سامانه‌ای در حال پیگیری است و طی چند روز آینده انجام خواهد شد تا بخشی از مشکلات و نیازهای مردم برطرف شود.

استاندار کرمان در بخش دیگری با تأکید بر استقلال رسانه‌ها گفت: رسانه‌ای که فقط از دولت تعریف بکند به دولت کمکی نمی‌کند و در مقابل، رسانه‌ای که فقط دولت یا مسئولان دولتی را تخریب کند نیز کمکی به مردم نخواهد کرد.

طالبی اظهار کرد: رسانه حرفه‌ای آنهایی هستند که همکار توسعه استان و ناظر بر قدرت هستند.

استاندار کرمان با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان رسانه‌ای در این مراسم، خواستار تقویت ارتباط میان خانه مطبوعات، انجمن‌های حرفه‌ای رسانه‌ها، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه روابط عمومی استانداری شد.

طالبی، گفت: مهم‌ترین کاری که باید صورت بگیرد، تشکیل کارگروه اقتصادی رسانه است تا مسائل و مشکلات رسانه‌ها در آن بررسی و حمایت‌های دولتی از رسانه‌ها نیز با همفکری فعالان این حوزه جهت‌دار شود.

وی با اشاره به کارگروه رفع موانع تولید برای واحدهای صنعتی و اقتصادی افزود: همانند این کارگروه، باید کارگروهی تشکیل شود تا مسائل و مشکلات رسانه‌ها در آن مطرح و بررسی شود.

استاندار کرمان همچنین درباره استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای حمایت از رسانه‌ها اعلام آمادگی کرد و گفت: بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی می‌تواند به حوزه رسانه اختصاص یابد و درباره نحوه هزینه‌کرد آن، از جمله تأمین تجهیزات یا اجرای برنامه‌های آموزشی، فعالان رسانه‌ای پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

طالبی، پیشنهاد برگزاری اردوهای ایران‌گردی برای خبرنگاران را نیز مطرح کرد و گفت: این برنامه می‌تواند با هدف استفاده از تجربه‌های سایر استان‌ها و آشنایی خبرنگاران با ظرفیت‌های دیگر مناطق کشور برگزار شود.

وی همچنین بر فراهم شدن فرصت سفرهای خارجی برای خبرنگاران تأکید کرد و افزود: اگر فعالان رسانه‌ای برنامه مؤثری در این زمینه تعریف و درباره تأمین هزینه آن پیشنهاد ارائه کنند، استانداری برای پرداخت هزینه‌ها در چارچوب مسئولیت اجتماعی آمادگی دارد.

طالبی، درباره مسکن خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به چالش‌ها، موانع و محدودیت‌های موجود، فعالان رسانه‌ای می‌توانند یک برنامه استانی در این زمینه پیشنهاد دهند تا مدیریت استان پیگیری و تلاش لازم را برای اجرای آن انجام دهد.

وی درباره ساماندهی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی گفت: مدیرکل سابق روابط عمومی استانداری کرمان برای ساماندهی روابط عمومی دستگاه‌ها تلاش زیادی انجام داده و موضوع انتخاب روابط عمومی‌های دستگاه‌ها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

استاندار کرمان با اشاره به موضوع مدیران بیگانه با رسانه یا رسانه‌گریز گفت: پیش از این خواسته شده بود ارزیابی دقیقی درباره تعداد مدیرانی که به رسانه اعتقاد ندارند یا از رسانه گریزان هستند ارائه شود، اما با گذشت بیش از یک سال، این ارزیابی هنوز در اختیارم قرار نگرفته است.

طالبی، افزود: از رسانه‌ها خواسته‌ام ارزیابی لازم را ارائه کنند تا مشخص شود چه تعداد از مدیران استان اعتقادی به رسانه ندارند یا از رسانه گریزان هستند و بتوان در این زمینه برخورد لازم را انجام داد.

وی درباره طرح لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ نیز گفت: برنامه جامعی برای این پروژه تدوین شده بود، اما به دلیل درگیر شدن کشور در جنگ، اجرای آن متوقف شد.

استاندار کرمان افزود: قرار بود اجرای این برنامه از نوروز امسال آغاز شود، اما از اسفندماه سال گذشته کشور درگیر جنگ شد و اجرای طرح متوقف ماند.

وی ادامه داد: اکنون دو سناریو برای ادامه آن مطرح است؛ یکی اجرای طرح با عنوان لبخند دنیا به کرمان ۲۰۲۷ همزمان با سال میلادی ۲۰۲۷ و دیگری اجرای آن در سال ۱۴۰۶ که درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

طالبی، همچنین با استقبال از پیشنهاد بازتر و فعال‌تر شدن ترکیب شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: این پیشنهاد پیگیری خواهد شد.