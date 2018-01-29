برگزاری نخستین جایزه رسانه ای عفت فتحی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب کلیات این جشنواره رسانه ای اظهار کرد: جشنواره جایزه «عفت فتحی» مهرماه سال 97 و همزمان با سالگرد فوت وی در دو بخش تیتر و گزارش برگزار می شود؛ پس از اعلام فراخوان دریافت اثر از سوی دبیرخانه جشنواره، علاقمندان می توانند آثار خود را برای شرکت در بخش مسابقه ارسال کنند.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره نیز توسط مؤسسه فرهنگی هنری ایده پردازان کارون (ایپکا) تشکیل شده و پس از رونمایی از پوستر آماده دریافت آثار خبرنگاران برای شرکت در این جشنواره است؛ خبرنگاران فعال در روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری دارای مجوز از ارشاد می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با تأکید بر لزوم توجه به خبرنگاران رسانه های محلی و تکریم آنان در مناسبت های مختلف افزود: این جشنواره باعث جلب توجه افکار عمومی به کار پر زحمت و مهم خبرنگاری در جامعه می شود و از سوی دیگر نیز منجر به ترغیب خبرنگاران و اتخاذ رویکرد فعالانه تر آنها در تولید خبر، گزارش و تحلیل مسائل و چالش های اجتماعی استان می شود.

جوروند در خصوص دلیل نامگذاری جشنواره مطبوعات به اسم «عفت فتحی» توضیح داد: وی از جمله خبرنگارانی بود که طی دوران فعالیت مطبوعاتی خود فقط به نوشتن و تنظیم خبر در پستوی اتاق های تحریریه اکتفا نکرد، بلکه با حضور در بطن اجتماع به عنوان «شاهد عینی» دردها و مشکلات انسانی پیرامونش را دیده و تلاش می کرد تا با استفاده از ابزار و نیروی انسانی رسانه ها به کمک اقشار ضعیف بشتابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در ادامه یادآور شد: انتخاب نام این بانوی فقید خبرنگار برای جایزه حوزه رسانه در خوزستان می تواند در راستای ساخت الگوهای رسانه ای متعهد به رسالت اجتماعی و نقش آفرینی فعالان رسانه به ویژه بانوان در حوزه اجتماعی مناسب باشد.

جوروند تشویق خبرنگاران به تولید محتوا به منظور تأثیرگذاری رسانه بر شبکه های ارتباطات انسانی و رشد اجتماعی شهروندان، ترویج نگاه فراقومی و فرا ایدئولوژیکی در استان و همچنین واکاوی زمینه های وقوع بحران ها و آسیب های اجتماعی در طول سال را از دیگر اهداف این جایزه بزرگ برشمرد.