۳۲۰ پرونده در حوزه مجوزهای امور اراضی در استان زنجان تشکیل شده است

داوود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدیریت امور اراضی یکی از مجموعه‌های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی است که وظایف متعددی در حوزه حفاظت از اراضی، صدور مجوز، واگذاری زمین، ساماندهی اراضی و رسیدگی به اختلافات میان مردم و دولت بر عهده دارد.

وی افزود: این مدیریت از بخش‌های مختلفی از جمله اداره امور اراضی، اداره واگذاری، اداره ساماندهی، اداره مهندسی و نقشه‌برداری، بخش حقوقی، آمار و فناوری اطلاعات و یگان حفاظت از اراضی کشاورزی تشکیل شده و به صورت مستقیم در زمینه حفاظت از اراضی و همچنین صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های مختلف فعالیت می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های توسعه‌ای به نحوی با اراضی مرتبط است، ادامه داد: هرگونه طرح و فعالیت در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و سایر فعالیت‌ها در خارج از محدوده شهرها، در صورت نیاز به تغییر کاربری یا تأمین زمین، باید فرآیندهای قانونی مربوط به امور اراضی را طی کند.

حیدری با اشاره به فعالیت کمیسیون تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: این کمیسیون یکی از مراجع مهم تصمیم‌گیری در حوزه اراضی است و پرونده‌های مربوط به طرح‌های مختلف پس از طی فرآیند قانونی در این کمیسیون بررسی می‌شود.

وی با اشاره به وجود کمیته حمایت از بخش کشاورزی افزود: در مواردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قانون یا وقوع شرایط اضطراری و حوادث غیرمترقبه، اقدامی به صورت غیرمجاز در اراضی انجام شده باشد، تلاش می‌شود پرونده در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود و در صورت امکان، به جای حرکت مستقیم پرونده به سمت تخریب یا تشکیل پرونده قضایی، مسیر قانونی برای اخذ مجوز طی شود.

مدیر امور اراضی استان زنجان همچنین از فعالیت سه کمیسیون در حوزه واگذاری اراضی خبر داد و گفت: کمیسیون طرح‌های کشاورزی، کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی و هیأت‌های مرتبط با واگذاری، پرونده‌های متقاضیان را بررسی و درباره نحوه واگذاری اراضی تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی اضافه کرد: کمیسیون رفع تداخلات نیز از دیگر مجموعه‌های مهم در این حوزه است که وظیفه آن حل اختلافات و تداخلات چندین‌ساله میان مردم و دولت درباره مالکیت و حدود اراضی است.

حیدری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: استان زنجان در اجرای این قانون جزو استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف و ساماندهی اسناد اراضی در حال انجام است.

وی افزود: شورای اصلاحات ارضی نیز از دیگر مجموعه‌های فعال در این حوزه است که پرونده‌های مرتبط با قانون اصلاحات ارضی را که سابقه آنها به حدود ۶۰ سال قبل بازمی‌گردد، بررسی و ساماندهی می‌کند و با اجرای کامل قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، بخشی از این ساختارها نیز به تدریج تعیین تکلیف خواهند شد.

مدیر امور اراضی استان زنجان ادامه داد: هیئت نظارت نیز بر فرآیند واگذاری‌ها نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف، پرونده‌ها را بررسی می‌کند تا زمین‌های واگذار شده یا در فرآیند واگذاری، بدون تعیین تکلیف باقی نمانند.

وی از فعالیت کمیته تشخیص اراضی بایر نیز خبر داد و گفت: در مواردی که اراضی برای مدت طولانی، از جمله بیش از پنج سال، کشت نشده باشند، این کمیته درباره ادامه بهره‌برداری کشاورزی یا امکان واگذاری آن به افراد واجد شرایط و دارای توانایی انجام فعالیت تصمیم‌گیری می‌کند.

حیدری با ارائه آماری از عملکرد امور اراضی استان زنجان گفت: در سال گذشته حدود ۳۲۰ پرونده در حوزه مجوزها تشکیل و تعیین تکلیف شد که مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی مراجع صدور جواز تأسیس یا مجوز موقت، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم حدود ۵۱۰ نفر را فراهم می‌کند و اشتغال غیرمستقیم آنها نیز طبیعتاً چند برابر این رقم خواهد بود.

مدیر امور اراضی استان زنجان با اشاره به سهم طرح‌های مرتبط با انرژی‌های نو و پاک از این تعداد گفت: حدود ۲۰۰ فقره از پرونده‌های مذکور مربوط به طرح‌های انرژی‌های نو و پاک بوده که در مجموع حدود ۳۲۰ هکتار از اراضی را شامل می‌شود.

حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با کاهش هزینه‌های واگذاری

حیدری با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از اولویت‌های استان است، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های حوزه انرژی مواجه است، طی دو سال گذشته اقدامات قابل توجهی برای توسعه انرژی‌های نو در استان زنجان انجام شده و مدیریت امور اراضی نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۸ پرونده در کمیته حمایت از بخش کشاورزی تعیین تکلیف شد و تلاش کردیم این پرونده‌ها به جای ارجاع به مراجع قضایی، در چارچوب قانون در استان تعیین تکلیف شوند.

مدیر امور اراضی استان زنجان ادامه داد: در حوزه واگذاری نیز حدود ۲۳ پرونده در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد که مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آنها حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم آنها ۲۱۵ نفر است.

حیدری گفت: از این تعداد، حدود ۲۰ پرونده مربوط به طرح‌های انرژی پاک بوده که در مجموع حدود ۱۹۰ هکتار زمین را شامل می‌شود.

وی با اشاره به یک طرح مستقل در روستای پابند نیز افزود: طرح دیگری به وسعت حدود ۵۰۰ هکتار در این منطقه در حال پیگیری است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جدیدی به شبکه انرژی استان اضافه خواهد شد.

تخفیف ۹۰ درصدی برای واگذاری زمین به طرح‌های خورشیدی

مدیر امور اراضی استان زنجان از ارائه مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: در فرآیند واگذاری اراضی برای طرح‌های انرژی خورشیدی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تا ۹۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به عبارت دیگر، در موارد مشمول این حمایت، زمین با دریافت حدود ۱۰ درصد هزینه محاسبه‌شده واگذار یا اجاره داده می‌شود تا سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انگیزه بیشتری داشته باشد.

حیدری همچنین درباره هزینه‌های تغییر کاربری گفت: در سایر طرح‌ها، هزینه تغییر کاربری می‌تواند رقم قابل توجهی باشد، اما برای طرح‌های انرژی‌های نو و پاک، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تلاش شده این هزینه‌ها کاهش یابد و سرمایه‌گذار با موانع مالی کمتری مواجه شود.