به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ نشست خبری محمد علی ابراهیمی رئیس پژوهشگاه بیو تکنولوژی کشاورزی و مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در خصوص برگزاری اولین رویداد ملی اینو فارم کشاورزی برگزار شد.

رویداد ملی اینوفارم با هدف همرسانی فناوری، سرمایه و صنعت در مسیر توسعه پایدار صنایع دام، طیور و آبزیان، در حال برگزاری است و پس از طی مراحل شناسایی و ارزیابی طرح‌های فناورانه و برگزاری جلسات ارائه طرح‌های منتخب به سرمایه‌گذاران، اکنون در مرحله نهایی‌سازی همکاری‌ها و عقد تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. این رویداد توسط انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، با مشارکت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و با رویکرد تقویت زیست‌بوم نوآوری و ایجاد ارتباط مؤثر میان پژوهشگران، فناوران، سرمایه‌گذاران، صنعتگران و سیاست‌گذاران برگزار می‌شود.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این نشست خبری گفت: اینوفارم پاسخی به نیاز صنایع دام، طیور و آبزیان برای ورود فناوری و نوآوری و روزآمدی صنعت است.

وی با اشاره به ضرورت ورود فناوری و نوآوری به صنعت دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: این صنعت برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و حرکت در مسیر توسعه پایدار، نیازمند استفاده جدی‌تر از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری است.

وی افزود: اینوفارم با هدف ایجاد ارتباط میان نیازهای واقعی صنعت و ظرفیت‌های فناورانه کشور شکل گرفته است تا طرح‌هایی که می‌توانند برای مسائل و چالش‌های صنعت راهکار ارائه کنند، شناسایی و در مسیر توسعه، جذب سرمایه و تجاری‌سازی قرار گیرند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران با اشاره به نتایج جلسات ارائه طرح‌ها به سرمایه‌گذاران گفت: حضور بیش از ۳۰ سرمایه‌گذار از سراسر کشور و اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری نقدی و غیرنقدی بالغ بر یک همت، در کنار میزان چشمگیری ابراز علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری غیرنقدی، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب طرح‌های منتخب و استقبال بخش سرمایه‌گذاری از راهکارهای فناورانه برای صنعت است.

موافق قدیری ادامه داد: اکنون با توجه به مذاکرات و بررسی‌های انجام‌شده، فرآیند نهایی‌سازی همکاری‌ها و عقد تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حال انجام است و در آینده نزدیک، در نشستی رسمی، تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری میان صاحبان طرح‌ها و سرمایه‌گذاران منعقد خواهد شد.

اینوفارم حلقه اتصال دستاوردهای علمی به صنعت و بازار است

محمدعلی ابراهیمی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناورانه اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم زیست‌بوم فناوری، تبدیل دانش و دستاوردهای پژوهشی به محصولات و خدماتی است که بتوانند وارد بازار شوند و اثر واقعی خود را در صنعت نشان دهند.

وی افزود: اینوفارم با رویکرد همرسانی فناوری، سرمایه و صنعت تلاش کرده است این مسیر را تسهیل کند و با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران، فناوران، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران، زمینه لازم برای توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه را فراهم آورد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به روند اجرای اینوفارم گفت: دریافت بیش از ۳۰۰ طرح و ایده، ارزیابی و انتخاب ۵۶ طرح و سپس برگزاری جلسات تخصصی با سرمایه‌گذاران، یک فرآیند پیوسته برای شناسایی ظرفیت‌های فناوری و حرکت آنها به سمت بازار و سرمایه بوده است.

ابراهیمی ادامه داد: تنوع حوزه‌های فناوری طرح‌های منتخب، شامل زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات، مهندسی میان‌رشته‌ای، فناوری نانو و هوش مصنوعی، نشان‌دهنده ظرفیت گسترده فناوری برای پاسخ به نیازهای صنعت دام، طیور و آبزیان است. در عین حال، استقبال سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری ظرفیت قابل توجه سرمایه‌گذاری نقدی و غیرنقدی، نشان می‌دهد که بخشی از این طرح‌ها از قابلیت مناسب برای ورود به فرآیند تجاری‌سازی برخوردار هستند.