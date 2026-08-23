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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

صنعت خوراک دام کشور روزآمد می‌شود

صنعت خوراک دام کشور روزآمد می‌شود

رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: اینوفارم با هدف ایجاد ارتباط میان نیازهای واقعی صنعت و ظرفیت‌های فناورانه شکل گرفته تا طرح‌ها برای چالش‌های موجود فناوری این صنعت، راهکار ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ نشست خبری محمد علی ابراهیمی رئیس پژوهشگاه بیو تکنولوژی کشاورزی و مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در خصوص برگزاری اولین رویداد ملی اینو فارم کشاورزی برگزار شد.

رویداد ملی اینوفارم با هدف همرسانی فناوری، سرمایه و صنعت در مسیر توسعه پایدار صنایع دام، طیور و آبزیان، در حال برگزاری است و پس از طی مراحل شناسایی و ارزیابی طرح‌های فناورانه و برگزاری جلسات ارائه طرح‌های منتخب به سرمایه‌گذاران، اکنون در مرحله نهایی‌سازی همکاری‌ها و عقد تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. این رویداد توسط انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، با مشارکت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و با رویکرد تقویت زیست‌بوم نوآوری و ایجاد ارتباط مؤثر میان پژوهشگران، فناوران، سرمایه‌گذاران، صنعتگران و سیاست‌گذاران برگزار می‌شود.

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این نشست خبری گفت: اینوفارم پاسخی به نیاز صنایع دام، طیور و آبزیان برای ورود فناوری و نوآوری و روزآمدی صنعت است.

وی با اشاره به ضرورت ورود فناوری و نوآوری به صنعت دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: این صنعت برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و حرکت در مسیر توسعه پایدار، نیازمند استفاده جدی‌تر از ظرفیت‌های فناوری و نوآوری است.

وی افزود: اینوفارم با هدف ایجاد ارتباط میان نیازهای واقعی صنعت و ظرفیت‌های فناورانه کشور شکل گرفته است تا طرح‌هایی که می‌توانند برای مسائل و چالش‌های صنعت راهکار ارائه کنند، شناسایی و در مسیر توسعه، جذب سرمایه و تجاری‌سازی قرار گیرند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران با اشاره به نتایج جلسات ارائه طرح‌ها به سرمایه‌گذاران گفت: حضور بیش از ۳۰ سرمایه‌گذار از سراسر کشور و اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری نقدی و غیرنقدی بالغ بر یک همت، در کنار میزان چشمگیری ابراز علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری غیرنقدی، نشان‌دهنده ظرفیت مناسب طرح‌های منتخب و استقبال بخش سرمایه‌گذاری از راهکارهای فناورانه برای صنعت است.

موافق قدیری ادامه داد: اکنون با توجه به مذاکرات و بررسی‌های انجام‌شده، فرآیند نهایی‌سازی همکاری‌ها و عقد تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حال انجام است و در آینده نزدیک، در نشستی رسمی، تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری میان صاحبان طرح‌ها و سرمایه‌گذاران منعقد خواهد شد.

اینوفارم حلقه اتصال دستاوردهای علمی به صنعت و بازار است

محمدعلی ابراهیمی، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناورانه اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم زیست‌بوم فناوری، تبدیل دانش و دستاوردهای پژوهشی به محصولات و خدماتی است که بتوانند وارد بازار شوند و اثر واقعی خود را در صنعت نشان دهند.

وی افزود: اینوفارم با رویکرد همرسانی فناوری، سرمایه و صنعت تلاش کرده است این مسیر را تسهیل کند و با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران، فناوران، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران، زمینه لازم برای توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه را فراهم آورد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به روند اجرای اینوفارم گفت: دریافت بیش از ۳۰۰ طرح و ایده، ارزیابی و انتخاب ۵۶ طرح و سپس برگزاری جلسات تخصصی با سرمایه‌گذاران، یک فرآیند پیوسته برای شناسایی ظرفیت‌های فناوری و حرکت آنها به سمت بازار و سرمایه بوده است.

ابراهیمی ادامه داد: تنوع حوزه‌های فناوری طرح‌های منتخب، شامل زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات، مهندسی میان‌رشته‌ای، فناوری نانو و هوش مصنوعی، نشان‌دهنده ظرفیت گسترده فناوری برای پاسخ به نیازهای صنعت دام، طیور و آبزیان است. در عین حال، استقبال سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری ظرفیت قابل توجه سرمایه‌گذاری نقدی و غیرنقدی، نشان می‌دهد که بخشی از این طرح‌ها از قابلیت مناسب برای ورود به فرآیند تجاری‌سازی برخوردار هستند.

کد مطلب 6924729
فاطمه امیر احمدی

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