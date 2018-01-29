کمبود استاد مقطع دکترا در حوزه های علمیه خواهران هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حوزه های علمیه خواهران هرمزگان، حجت الاسلام محمد عبادی زاده با اشاره به آغاز پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور همزمان با میلاد حضرت زینب(س)، اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور از سوم بهمن پذیرش حوزه های علمیه خواهران استان هرمزگان در سطح دو و سه آغاز شده و تا پایان بهمن ادامه دارد.

وی ادامه داد: علاقه مندان دارای مدرک دیپلم برای ثبت نام باید وارد سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران شده و جهت ثبت نام اقدام کنند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران هرمزگان ادامه داد: نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ طلبه خواهر در حوزه های علمیه در این استان مشغول به تحصیل هستند که این تعداد در چشم انداز پنج ساله به دو برابر افزایش می یابد.

عبادی زاده ابراز داشت: با توجه به اینکه هدف گذاری ما برای پنج سال آینده پذیرش بیش از ۴ هزار طلبه است، اگر عزم جدی دولت برای کمک به تامین زیرساخت های حوزه های علمیه بیشتر شود، ما نیز این آمادگی را داریم که تا پنج سال آینده تعداد متقاضیان خود را به دو برابر افزایش دهیم.

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در ۵۰ درصد شهرستان ها

وی تعداد رشته های کارشناسی ارشد(سطح سه) را پنج رشته شامل تفسیر و علوم قرآن، فقه و اصول، اخلاق و تربیت اسلامی، کلام اسلامی و کلام با گرایش امامت عنوان کرد و افزود: امیدواریم با توجه به نیازسنجی های استان بتوانیم بخش عمده ای از نیازهایمان را با تاسیس رشته های تحصیلات تکمیلی در سطح سه و چهار تکمیل کنیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران هرمزگان ادامه داد: در حال حاضر سه مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد(سطح سه) در شهرستان های بندرعباس و کیش فعال هستند و از سال آینده شهرستان های رودان و میناب نیز به این ظرفیت اضافه می شوند.

به گفته عبادی زاده، در ۲سال آینده ۵۰ درصد شهرستان هایی که ظرفیت دانش آموخته طلاب را داشته باشند مقطع کارشناسی ارشد( سطح سه) در این شهرستان ها راه اندازی می شود و اگر نتوانیم موسسه آموزشی سطح سه دایر کنیم در حد تاسیس مرکز تخصصی اقدام خواهیم کرد.

وی در خصوص رشته های دکترا نیز گفت: نگاه ما به رشته های مقطع دکترا راه اندازی رشته های مقارن و تطبیقی است که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفته اما درحال حاضر برای تامین استادان این مقطع با کمبود مواجه هستیم که امید داریم نظر مساعد آیت الله نعیم آبادی ، امام جمعه استان را در این باره داشته باشیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران هرمزگان اولویت راه اندازی مقطع دکترا(سطح چهار) را شهرستان بندرعباس اعلام کرد و ادامه داد: نگاه ما به پذیرش و افزایش رشته ها در حوزه های علمیه متناسب با نیازهای هر منطقه است.

عبادی زاده اضافه کرد: راه اندازی رشته های جدید در هر منطقه در سطح سه یکسان است اما در مقطع ارشد متفاوت خواهد بود.

وی در پایان یکی از مشکلات استان هرمزگان را کمبود مدرس در سطح مدارس و دانشگاه ها عنوان و اظهار کرد: امروز نیازهای مختلفی در سطح استان داریم و یکی از هدف گذاری های ما در پذیرش دانشجوی طلبه سطح سه و چهار تامین بخش عمده ای از کمبودهای دستگاه های اجرایی و هیات علمی دانشگاه ها است.

درحال حاضر در استان هرمزگان ۱۳ مدرسه علمیه خواهران در شهرهای بندرعباس (۲ مدرسه)، بندرلنگه، پارسیان ، میناب، بشاگرد، رودان، جاسک، سیریک ، حاجی آباد، قشم و کیش( ۲مدرسه) فعالیت دارند.