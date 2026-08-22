به گزارش خبرگزاری مهر راضیهسلطان عباسیندوشن، مدیر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان از اتمام مهلت فراخوان پذیرش داوطلبان خبر داد و اظهار کرد: تنها یک روز تا پایان فرصت باقیمانده است.
وی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از این بازه زمانی، از علاقهمندان به تحصیل در علوم دینی خواست تا با مراجعه به سامانه register.whc.ir فرآیند نامنویسی خود را تکمیل کنند.
مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان با تشریح زیرساختهای آموزشی استان گفت: هماکنون ۱۲ مدرسه علمیه در دوازده شهرستان و یک شعبه فعال در بندرخمیر، بار آموزش دینی بانوان را بر دوش دارند. این گستردگی جغرافیایی در سراسر استان، دسترسی بانوان به مراکز تخصصی علوم اسلامی را تسهیل کرده است.
عباسیندوشن در تبیین دستاوردهای این مراکز تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار طلبه مشغول به تحصیل هستند. همچنین یک هزار و ۵۰۰ دانشآموخته این مراکز در عرصههای مختلف دانشگاهی، حوزوی و ادارات دولتی و سازمانهای مردمنهاد، به خدمترسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی مشغولاند که نشاندهنده کارآمدی این شبکه است.
وی درباره تنوع سطوح آموزشی در سال جاری بیان کرد: پذیرش در سه سطح انجام میشود. سطح دو که معادل کارشناسی است از میان فارغالتحصیلان مقاطع متوسطه اول و دوم پذیرش صورت میگیرد. این سطح بهعنوان پایه اصلی ورود به علوم حوزوی، زیربنای معرفتی طلاب را شکل میدهد.
مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان ادامه داد: برای متقاضیان تحصیلات تکمیلی نیز شرایط لازم مهیا شده است. علاقهمندان میتوانند در مقاطع سطح سه معادل کارشناسیارشد و سطح چهار معادل دکترا، با هدف دستیابی به مراتب عالی علمی و پژوهشی ثبتنام کنند. این برنامهریزی با هدف پاسخگویی به نیازهای تخصصی استان در حوزه فقه و کلام انجام شده است.
عباسیندوشن با اشاره به راهبردهای کلان گفتمانی تصریح کرد: فرمایشات رهبر شهید انقلاب در خصوص پدیده خواهران طلبه، چراغ راه ماست. ایشان حضور بانوان در حوزههای علمیه را پدیدهای عظیم و مبارک دانستند که نویدبخش تحولات بزرگ اجتماعی و فرهنگی است.
وی افزود: تحقق مطالبه ایشان مبنی بر تربیت هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه و فیلسوف در حوزههای علمیه خواهران، مأموریت اصلی ماست. حرکت در این مسیر، زمینهساز تشکیل تمدن نوین اسلامی و الگوسازی از زن تراز انقلاب اسلامی در جامعه ایران و جهان است.
مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان در پایان با دعوت از تمامی بانوان جویای علم و معرفت اظهار امیدواری کرد: با همت والای بانوان استان، در سال جاری شاهد پذیرش چشمگیر و جهش در آمار طلاب جدیدالورود باشیم. این فرصت دو روزه، فرصتی مغتنم برای پیوستن به کاروانی است که مسئولیت ترویج آموزههای اصیل اسلامی را در سطح استان هرمزگان بر عهده دارد.
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