۱۵ تن مواد مخدر در ایست و بازرسی های هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، حسین الهی گفت: ماموران انتظامی مستقر در پاسگاه های ایست و بازرسی استان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق با تلاش همه جانبه و اشرافیت کامل اطلاعاتی بر خودروهای عبوری محورهای مواصلاتی موفق شدند در ۱۰ ماهه امسال ۱۵ تن و ۶۳۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف کنند.

وی افزود: در مدت یاد شده ۴ هزارو ۷۳ متهم در خصوص موضوعات و جرایم مختلف در ایست و بازرسی های استان توسط ماموران انتظامی مستقر در پاسگاه های ایست و بازرسی شناسایی و دستگیر شده که این تعداد دستگیری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس پیشگیری هرمزگان در ادامه بیشترین تعداد دستگیری ها را با ۲ هزارو ۷۶۱ نفر در ایستگاه بازرسی فاریاب رودان و کمترین دستگیری را با ۱ نفر در ایستگاه بازرسی لیردف شهرستان جاسک عنوان کرد.

الهی ضمن قدردانی از همکاری خوب مردمی با پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده و بر خورد با هرگونه تهیه و توزیع مواد مخدر و قاچاق کالا از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.