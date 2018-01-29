«دونده مارپیچ» در سینما «جومانجی» را گرفت/ درمان بیماری مرگبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «دونده مارپیچ: علاج مرگ» در حالی که از ۲۶ ژانویه در آمریکا اکران شده موفق شد تا راس باکس آفیس را در تصرف خود بگیرد.

این فیلم علمی–تخیلی و مهیج به کارگردانی وس بال و نویسندگی تی.اس. ناولین که با اقتباس از رمان «علاج مرگ»، آخرین کتاب از مجموعه رمان‌های «دونده مارپیچ» اثر جیمز دشنر ساخته شده، با پشت سر گذاشتن «جومانجی: به جنگل خوش آمدید» به سلطه سه هفته‌ای این فیلم خاتمه داد و با فروشی ۲۳.۵ میلیون دلاری از نمایش در ۳۷۸۷ سالن سینما، این هفته پرفروش‌ترین فیلم سینماهای آمریکا شد.

این فیلم که سومین و آخرین فیلم از مجموعه فیلم‌های «دونده مارپیچ» و دنباله‌ای بر «دونده مارپیچ: مشقت‌های اسکرچ» در سال ۲۰۱۵ است، با تمرکز بر شخصیت اول فیلم یعنی توماس ساخته شده که در تلاش است تا درمانی برای بیماری مرگباری پیدا کند.

در این فیلم دیلن اوبراین بار دیگر در نقش اصلی بازی کرده است. این در حالی است که وی بر اثر تصادف با یک ماشین در حین فیلمبرداری، آسیب جدی دیده بود و فیلم پس از بهبودی وی دوباره به تولید ادامه داد.

«دونده مارپیچ: علاج مرگ» ابتدا قرار بود ۱۷ فوریه ۲۰۱۷ (۲۹ بهمن ۱۳۹۵) اکران شود ولی به همین دلیل با ۱۲ ماه تاخیر از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ (۰۶ بهمن ۱۳۹۶) اکران شد.

فیلم اصلی «دونده مارپیچ» با فروش ۳۲.۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ و فیلم بعدی با فروش ۳۰.۶ میلیون دلاری در سال ۲۰۱۵، ظاهر شده بودند.

«جومانجی» با فروش ۱۶.۴ میلیون دلار دیگر از نمایش در ۳۵۵۳ سالن سینما در ششمین هفته نمایش خود تنها ۱۶ درصد از مخاطبانش را از دست داد و در مجموع ۳۳۸ میلیون دلار در بازار داخلی آمریکا فروش کرد. این فیلم به این ترتیب پس از «زوتوپیا» قرار می‌گیرد و چهل و ششمین فیلم در فهرست همه فیلم‌های پرفروش آمریکا است.

این کمدی اکشن با بازی دواین جانسون و کوین هارت در بازار بین المللی نیز ۱۷.۷ میلیون دلار فروش کرد تا در مجموع فروشش را در بازار بین‌المللی به ۴۸۴ میلیون دلار برساند و در باکس آفیس جهانی فروشی ۸۲۱.۷ میلیون دلاری را ثبت کند.

فیلم سوم باکس آفیس نیز درامی تاریخی به نام «دشمنان» با بازی کریستین بیل است که با فروش ۱۰.۲ میلیون دلاری از نمایش در ۲۸۱۵ سالن سینما این جایگاه را در اختیار گرفته است.

«بزرگ‌ترین شومن» محصول فاکس در ششمین هفته نمایشش با فروش ۸.۹ میلیون دلاری از نمایش در ۲۶۶۳ سالن سینما در جایگاه چهارم قرار گرفت و تنها ۱۱ درصد تماشاگرانش را از دست داد این فیلم موزیکال با بازی هیو جکمن تاکنون ۱۲۶.۵ میلیون دلار فروش کرده است.

«پست» ساخته استیون اسپیلبرگ در مکان پنجم با فروشی ۸.۹ میلیون دلاری ایستاده و در مجموع ۵۸ میلیون دلار فروخته است.

«۱۲ نیرومند» محصول برادران وارنر نیز دومین هفته اکرانش را با فروشی ۸.۶ میلیون دلاری پشت سر گذاشت و ششم شد.

«کمینگاه دزدان» نیز ۸.۳ میلیون دلار فروخت تا فیلم هفتم شود.

در مکان‌های بعدی «شکل آب» با فروش ۵.۷ میلیون دلاری، «پدینگتون ۲» با فروش ۵.۵ میلیون دلاری و «پادماووات» فیلمی از بالیوود ساخته سانجات لیلا بانسالی با فروش ۴.۲ میلیون دلاری جای دارند.