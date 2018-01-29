خبرگزاری مهر، گروه استانها- مصطفی معظمی گودرزی: شهرستان دلفان یکی از شهرستانهای سردسیر و کوهستانی استان لرستان به شمار میرود بهطوریکه از این منطقه بهعنوان «سیبری لرستان» یاد میشود و هرساله شاهد بارش برف در این شهرستان هستیم.
امدادرسانی به مادر باردار در «سیبری لرستان»
بارش برف در این شهرستان علاوه بر اینکه موجب سفیدپوش کردن منطقه و خوشحالی کشاورزان میشود با توجه به صعبالعبور بودن بسیاری از روستاها مشکلاتی را برای خدمترسانی به مردم این مناطق به دنبال دارد که این عامل موجب کندی روند خدمت به مردمان سختکوش نقاط کوهستانی این دیار میشود.
بارش برف چند روز اخیر در شهرستان دلفان یا همان «سیبری لرستان» جدای از شادمانی مردم و سیراب شدن زمینهای کشاورزی منطقه برای ارائه خدمت درمانی به روستاهایی که در برف و کولاک گرفتارشدهاند و راه ارتباطی آنها با مرکز شهرستان قطع میشود ماجرای دیگری است که با توجه به حساسیت موضوع ضرورت دارد به هر طریقی خود را به آن روستا رسانده و نگذارند مردم احساس نگرانی کنند که مبادا کسی به داد آنها نرسد.
بااینوجود هستند کسانی که با شنیدن درخواست کمک، مشتاقانه به یاری این عزیزان روستایی بشتابند و روند درمان و امدادرسانی را باجان و دل و بدون منت انجام دهند و این اقدام را برای خود یک وظیفه انساندوستی میدانند و اولویت کارشان رضای پروردگار متعال به شمار میرود.
خبر وخیم بودن حال مادر بارداری که شب گذشته دریکی از روستاهای بخش محروم «کاکاوند» شهرستان دلفان که به علت مسدود شدن راه ارتباطیشان با مرکز شهرستان گرفتارشده بود بسیار ناراحتکننده بود اما ماجرای نجات جان این مادر باردار جالب و شنیدنی است.
۷ کیلومتر پیادهروی برای نجات مادر و نوزاد دلفانی
رئیس مرکز بهداشت شهرستان دلفان که خود نیز با شنیدن خبر نجات جان مادر باردار در روستای «پارچه بلوط» به همراه اکیپ اعزامی به محل حضور پیدا کرد در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: ساعت ۲ و ۵۰ دقیقه بامداد طی تماسی که از روستای «پارچه بلوط» منطقه «کاکاوند» شهرستان دلفان با مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی بر وجود مادر باردار گرفته شد، اپراتور با همکاری مرکز جامع سلامت «هفتچشمه» سریعاً اورژانس ۱۱۵ جادهای «امیرآباد گشور» را به محل اعزام کرد.
یوسف رضا جهانیان میگوید: با توجه به وضعیت نامناسب جوی و سرما و کولاک شدید و مسدود بودن جاده فرعی منتهی به روستای مذکور، پرسنل شیفت با طی کردن مسیر هفت کیلومتری بهصورت پیاده در برف و کولاک شدید خود را به محل موردنظر رسانده و زایمان موفق در محل توسط پرسنل شیفت اورژانس ۱۱۵ «امیرآباد گشور» انجامگرفته شد.
وی میافزاید: مادر و نوزاد بعد از انجام اقدامات درمانی مناسب توسط اورژانس ۱۱۵ و با همکاری بخشداری «کاکاوند»، همکاران واحد گسترش شبکه و مرکز جامع سلامت «هفتچشمه»، جمعیت هلالاحمر و نیروی انتظامی و راه و شهرسازی شهرستان به بیمارستان شهدای هرسین انتقال داده شد.
انجام ۲۱ عملیات نجات جان مادر باردار
رئیس مرکز بهداشت دلفان با اشاره به اینکه خوشبختانه مادر و نوزاد در سلامت کامل تحویل بیمارستان شهدای هرسین داده شد ادامه میدهد: موضوعی که در این رویداد بسیار مهم و ارزشمند است تعامل و یکدلی تمامی همکاران و دستگاهها و نهادهایی را که نام بردیم در انجام این مأموریت حساس بود که جا دارد از یکایک این عزیزان قدردانی کنیم.
جهانیان خاطرنشان میکند: مرگومیر مادر باردار و نوزادان به دلیل حساسیت موضوع از شاخصهای سازمان بهداشت جهانی برای وضعیت سلامت کشورها به شمار میرود که شبکه بهداشت و درمان دلفان نیز توجه ویژهای به این موضوع دارد و در اولویت سایر برنامههای خود قرار داده است.
این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته نیز ۲۱ مورد نجات جان مادر باردار را در دلفان داشتهایم میافزاید: از این تعداد ۱۳ مورد وخیم گزارششده بود که بهناچار از بالگرد استفاده کردیم و با مشکلاتی که در محورهای روستایی وجود داشت بهسختی همکاران و تیم پزشکی به محل موردنظر حضور پیدا میکردند.
ضرورت اختصاص بالگرد امداد و نجات به «سیبری لرستان»
وی میگوید: شهرستان دلفان یکی از شهرستانهای کوهستانی کشور به شمار میرود که هرسال با بارش سنگین برف و با توجه به پراکندگی روستاهای این شهرستان تردد به مرکز شهرستان با مشکل مواجه میشود که از مادران محترمی که زمان بارداریشان فرارسیدهاست به هشدارهای هواشناسی توجه بیشتری کنند و بتوانند قبل از گرفتار شدن در برف نزدیکترین مکان را به مراکز درمانی انتخاب کنند.
بههرحال خوشبختانه با تعامل و همکاری و اقدام سریع تیم درمانی در دلفان مانع از وقوع حادثهای تلخ در شهرستان بودیم که ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان با توجه به محرومیت شهرستان و در راستای خدماترسانی بهتر به اینگونه بیماران و حساسیت آن ازنظر سازمان بهداشت جهانی با اختصاص یک بالگرد به دلفان که بتوان در سریعترین زمان ممکن به مناطق کوهستانی اعزام شود ضرورتی انکارناپذیر است که باید موردتوجه مسئولان امر قرار گیرد.
