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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۶

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

صندوق نوآوری از اهدافش انحراف داشت/ سپرده گذاری اولویت صندوق بود

صندوق نوآوری از اهدافش انحراف داشت/ سپرده گذاری اولویت صندوق بود

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اعلام دیوان محاسبات، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهدافش آنچه که مورد انتظار بوده را برآورده نکرده است.

محمدجواد ساداتی نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس رد شده است، خاطر نشان کرد: به طور کلی حوزه پژوهش آنطور که باید قوت لازم را نداشته ولی تغییراتی در بودجه صورت گرفت که امیدوار هستیم وقتی بودجه اصلاح می شود حوزه علم و فناوری و دانشگاهها که دچار مشکل هستند وضعیت بهتری پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که حوزه علم و فناوری تقویت بهتری شود، افزود: در حوزه فناوری آنچه مهم است تقویت شرکت های دانش بنیان است؛ طبق قانون این شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی باید حمایت شوند.

نماینده مردم کاشان ادامه داد: البته موضوع حمایت از شرکت های دانش بنیان اساسنامه دارد و در این راستا قانون خوبی برای صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده است.

ساداتی نژاد عنوان کرد: بر اساس اعلام دیوان محاسبات، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهدافش آنچه که مورد انتظار بوده را برآورده نکرده است و نشان می دهد که انحراف اهداف دارد و بیشتر دنبال سپرده گذاری بوده است.

وی با بیان اینکه قاعدتا نگاه ما حمایت از صندوق نواوری و شکوفایی است، گفت: اینکه عملکرد و انحراف از هدفش درست نبوده باید اصلاح شود؛ که انتظار داریم این هدف به زودی  محقق شود.

ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: ضروری است هیات امنا تمهید کنند روند مطلوبی صورت گیرد؛ صندوق نوآوری و شکوفایی به دلیل رسالتش مورد حمایت است ولی در حوزه عملکردی باید تغییر رویه دهد.

کد مطلب 4213499

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
      0 0
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      سلام، من ایشان را نمی شناختم لذا جستجویی در اینترنت پیرامون ایشان کردم رزومه شان را دیدم ولی تیتر خبری از ایشان بیشتر نظر من رو جلب کرد که اتفاقا در همین خبرگزاری شما بود.

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