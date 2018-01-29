۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان خبرداد:

اجرای ۲۸ برنامه ویژه ایام الله دهه فجر در مدارس کردستان

سنندج- مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از اجرای ۲۸ برنامه ویژه ایام الله دهه مبارک فجر در سطح مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، رشید قربانی امروز دوشنبه در جلسه نهایی هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان که در سالن شهدا گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: کمیته دانش آموزی و فرهنگیان ستاد دهه فجر در سطح ۱۶ منطقه و ناحیه آموزشی سطح استان تشکیل شده و برنامه هایی برای این ایام پیشنهاد، تدوین و تهیه شده است.

وی از اجرای ۲۸ برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر با رویکرد دانش آموزان و فرهنگیان در استان خبر داد و عنوان کرد: یکی از برنامه های شاخص ما نواختن زنگ گلبانگ انقلاب در سطح مدارس استان در روز ۱۴ بهمن ماه است.

وی اظهارداشت: اجرای سرود دانش آموزی ۱۳۵۷ نفری، برگزاری یادواره شهدای دانش آموزان در ۴۱۵ مدرسه و تجلیل از دانش آموزان برتر در المپیادها، جشنواره های فرهنگی،هنری، ورزشی و علمی از دیگر برنامه های ما در این ایام است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی ویژه دانش آموزان، همایش پیاده روی فرهنگیان، برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت  و آغاز اعزام اردوهای راهیان نور از دیگر برنامه های آموزش و پرورش استان در دهه مبارک فجر امسال است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه کارگران در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی حضور پرشور داشتند، گفت: قطعا برنامه های دهه فجر هر چقدر مردمی تر باشد بازخورد بهتری خواهد داشت.

برهان صلواتی عنوان کرد: اکثر برنامه های  دهه فجر ما توسط تشکل های کارگری و کارفرمایی و تعاونی ها برگزار می شود.

