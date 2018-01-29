اجرای ۲۸ برنامه ویژه ایام الله دهه فجر در مدارس کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، رشید قربانی امروز دوشنبه در جلسه نهایی هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان که در سالن شهدا گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: کمیته دانش آموزی و فرهنگیان ستاد دهه فجر در سطح ۱۶ منطقه و ناحیه آموزشی سطح استان تشکیل شده و برنامه هایی برای این ایام پیشنهاد، تدوین و تهیه شده است.

وی از اجرای ۲۸ برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر با رویکرد دانش آموزان و فرهنگیان در استان خبر داد و عنوان کرد: یکی از برنامه های شاخص ما نواختن زنگ گلبانگ انقلاب در سطح مدارس استان در روز ۱۴ بهمن ماه است.

وی اظهارداشت: اجرای سرود دانش آموزی ۱۳۵۷ نفری، برگزاری یادواره شهدای دانش آموزان در ۴۱۵ مدرسه و تجلیل از دانش آموزان برتر در المپیادها، جشنواره های فرهنگی،هنری، ورزشی و علمی از دیگر برنامه های ما در این ایام است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: برگزاری مسابقات قرآنی ویژه دانش آموزان، همایش پیاده روی فرهنگیان، برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت و آغاز اعزام اردوهای راهیان نور از دیگر برنامه های آموزش و پرورش استان در دهه مبارک فجر امسال است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه کارگران در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی حضور پرشور داشتند، گفت: قطعا برنامه های دهه فجر هر چقدر مردمی تر باشد بازخورد بهتری خواهد داشت.

برهان صلواتی عنوان کرد: اکثر برنامه های دهه فجر ما توسط تشکل های کارگری و کارفرمایی و تعاونی ها برگزار می شود.