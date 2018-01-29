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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

امروز صورت گرفت؛

سفر جابری انصاری به «سوچی» به منظور شرکت در کنگره ملی سوریه

سفر جابری انصاری به «سوچی» به منظور شرکت در کنگره ملی سوریه

دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی به منظور شرکت در کنگره ملی سوریه به سوچی سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی که جهت دیدار با مسئولان سوریه به دمشق سفر کرده بود، بامداد امروز دوشنبه ۹ بهمن ۹۶ در راس هیاتی وارد سوچی در روسیه شد.

جابری انصاری در ابتدای ورود به سوچی با لاورنتیف نماینده ویژه پوتین رئیس جمهور روسیه در امور سوریه دیدار و در خصوص آخرین تحولات مربوط به کنفرانس گفتگوی ملی سوریه رایزنی و تبادل نظر کرد.

جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد کشورمان در روند آستانه قرار است امروز در نشست سه جانبه کشور های ضامن روند آستانه، شرکت و فردا نیز به نمایندگی از کشورمان در کنگره گفتگوی ملی سوریه، مشارکت کند. 

جابری انصاری همچنین در حاشیه نشست های کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی، با شخصیت های مختلف سوری شرکت کننده در این کنگره دیدار و رایزنی خواهد کرد.

کد مطلب 4213654
محمد مهدی ملکی

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