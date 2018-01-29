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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۲

چاوش اوغلو: برخی‌ برنامه تجزیه سوریه را دارند

چاوش اوغلو: برخی‌ برنامه تجزیه سوریه را دارند

وزیر خارجه ترکیه مدعی شد: عملیات در عفرین حق مشروع ما، منطبق با قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت است؛ اما برخی‌ برنامه تجزیه سوریه را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه در شهرستان «ماناوگات» واقع در استان آنتالیا با اشاره به عملیات جاری این کشور در خاک سوریه موسوم به «شاخه زیتون» ادعا کرد: ما چشمداشتی به خاک هیچ کشوری نداریم!

وزیر خارجه ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق مدعی شد: هیچ کس قدرتمندانه تر از ترکیه از تمامیت ارضی سوریه دفاع نمی‌کند!؛ اما برخی‌ها هدف و برنامه ماندن و تجزیه این کشور را دارند.

وی ادعاهای خود را اینگونه ادامه داد: عملیات در عفرین حق مشروع و طبیعی ما است. این عملیات کاملا منطبق با قوانین بین المللی منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت است. ما از منابع و قوانین بین المللی استفاده می کنیم.

چاوش اوغلو در ادامه افزود: پیش از شروع عملیات شاخه زیتون به کسانی که از تروریست‌ها حمایت می کردند گفتیم که به آن ها سلاح ندهید، این سلاح‌ها تهدیدی برای ماست و علیه ترکیه استفاده می شود؛ اما توجهی نکردند و ما خود سرنوشتمان را رقم می زنیم.

وزیر خارجه ترکیه افزود: در حالیکه تروریست های شمال سوریه با حمایت آمریکا ۲۵ درصد از اراضی سوریه را اشغال کرده اند، چرا هیچ یک از برادران کرد سوری به این مناطق باز نمی گردند؟ زیرا پ‌ک‌ک اجازه بازگشت آنها به آنها را نمی دهد.

کد مطلب 4213699

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
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      حرفش درست. ترکها آدمای منطقی و راستگویی هستند

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