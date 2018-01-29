عوامفریبی ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرهنگ ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود ضمن درخواست از طرفهای درگیر در عدن برای توقف درگیری ها، به رجزخوانی خود ضد انصارالله ادامه داد.

وی مدعی شد: عملیات بشردوستانه در یمن بدون اینکه تفاوتی قائل شود شامل همه می شود و گذرگاههای یمن برای ورود کمک ها باز خواهد بود! ما ۲۷ کودکی که انصارالله آنها را در جنگ به کار گرفته بود به حکومت یمن(سرسپرده عربستان) تحویل داده ایم و در راستای جمع آوری مین های ایران و انصارالله حرکت خواهیم کرد.

المالکی گفت: از طرفهای درگیر در عدن می خواهیم که به آرامش و آتش بس پایبند باشند.

وی مدعی کشف و ضبط سلاح قاچاقی برای انصارالله از جمله موشک سام شد.

شایان ذکر است در حالی ائتلاف تحت سرکردگی عربستان از باز بودن گذرگاهها دم می زند که محاصره ظالمانه مردم یمن ادامه دارد.