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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۱

استاندار تهران خبر داد:

تاسیس خانه سازمانهای مردم نهاد در استان تهران

تاسیس خانه سازمانهای مردم نهاد در استان تهران

استاندار تهران گفت: با تشکیل خانه سمنها می توانیم از نظارت نماینده سازمانهای مردم نهاد در شوراهای اداری استان استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در نشست با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد افزود: امکانات زیادی در کشور داریم که اگر برنامه ریزی درستی انجام شود نتایج بهتری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: کشوری که می خواهد توسعه پیدا کند نیاز به برنامه دارد. همه باید کمک کنند تا برنامه توسعه و پیشرفت سریع تر به نتیجه برسد. به موازات اقدامات بزرگی که در کشور اتفاق می افتد برخی نواقص هم وجود دارد که سبب بروز مشکلات فرهگی و اجتماعی می شود و باید کسانی که دغدغه دارند برای پر کردن این شکافها اقدام کنند.

استاندار تهران تاکید کرد: سمنها بهترین گروههایی هستند که می توانند برای پر کردن شکافهای اجتماعی و فرهنگی ورود کنند. امروز در جای جای کشور سازمانهای مردم نهاد و خیریه های زیادی مشغول فعالیت هستند و هر جا سمن ورود کرده، فاصله ها به حداقل رسیده است.

مقیمی گفت: دولت به امور سمنها علاقمند است و نه تنها نگرانی ندارد بلکه با آغوش باز استقبال می کند. با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روبرو هستیم و تنها با کمک سمنها مسایل حل می شود. سازمانهای مردم نهاد می توانند در حوزه هایمفقرزدایی. طلاق، مواد مخدر، اختلافات بین نسلی و مسایل محیط زیستی موثر باشند.

وی اظهار کرد: با تشکیل خانه سمنها می توانیم نماینده این سازمانهای مردم نهاد را برای حضور در جلسات اداری استان دعوت کنیم و از دیدگاه آنها استفاده کنیم.

کد مطلب 4213778

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