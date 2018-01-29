تاسیس خانه سازمانهای مردم نهاد در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در نشست با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد افزود: امکانات زیادی در کشور داریم که اگر برنامه ریزی درستی انجام شود نتایج بهتری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: کشوری که می خواهد توسعه پیدا کند نیاز به برنامه دارد. همه باید کمک کنند تا برنامه توسعه و پیشرفت سریع تر به نتیجه برسد. به موازات اقدامات بزرگی که در کشور اتفاق می افتد برخی نواقص هم وجود دارد که سبب بروز مشکلات فرهگی و اجتماعی می شود و باید کسانی که دغدغه دارند برای پر کردن این شکافها اقدام کنند.

استاندار تهران تاکید کرد: سمنها بهترین گروههایی هستند که می توانند برای پر کردن شکافهای اجتماعی و فرهنگی ورود کنند. امروز در جای جای کشور سازمانهای مردم نهاد و خیریه های زیادی مشغول فعالیت هستند و هر جا سمن ورود کرده، فاصله ها به حداقل رسیده است.

مقیمی گفت: دولت به امور سمنها علاقمند است و نه تنها نگرانی ندارد بلکه با آغوش باز استقبال می کند. با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روبرو هستیم و تنها با کمک سمنها مسایل حل می شود. سازمانهای مردم نهاد می توانند در حوزه هایمفقرزدایی. طلاق، مواد مخدر، اختلافات بین نسلی و مسایل محیط زیستی موثر باشند.

وی اظهار کرد: با تشکیل خانه سمنها می توانیم نماینده این سازمانهای مردم نهاد را برای حضور در جلسات اداری استان دعوت کنیم و از دیدگاه آنها استفاده کنیم.