۴۷ اثر به جشنواره استانی فیلم ریگا ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عدنان زندی شامگاه دوشنبه در مرکز فرهنگ و هنر سروش سنندج در جمع خبرنگاران گفت: سینما رشته توانایی است که در کردستان نیز فعالیت خوبی دارد و هدف ما شناسایی استعداد ها و دادن انگیزه به آنها برای فعالیت است.

دبیر نخستین جشنواره استانی فیلم ریگا اظهار کرد: دراین جشنواره تمام کار های آن را دانشجویان انجام داده وبر این اساس داوری آن را نیز به بهترین دانشجویان در این رشته که بیشترین تجربه و افتخار را کسب کرده اند داده شد.

وی گفت: سامان حسین پور، نوید زارع و برهان احمدی داوران این جشنواره هستند که آثار ارسال شده را مورد بررسی قرار می دهند.

زندی با بیان اینکه استقبال خوبی با وجود محدودیت ها از این جشواره شد، گفت: در این جشنواره کارگردان فیلم می بایست دانشجوی یکی از واحد های دانشگاه های علمی کاربردی استان می بود و همین هم باعث می شد که استقبال از جشنواره کم شود اما با همین محدودیت نیز ۴۷ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شد.

دبیر نخستین جشنواره استانی فیلم ریگا عنوان کرد: این جشنواره در دو بخش رقابتی و جنبی برگزار می شود که بخش جنبی آن غیر رقابتی بود و تنها برای نمایش تولیدات مرکز فرهنگ هنر کردستان است.

وی گفت: بخش رقابتی جشنواره در سه بخش انیمیشن، داستانی و مستند برگزار می شود و آثار از سراسر استان به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است.

زندی افزود: پس داوری آثار ارسالی در روز های ۲۲ و ۲۳ بهمن ماه آثار در سینما بهمن سنندج به نمایش در خواهد آمد و آثار برتر نیز در اختتامیه جشنواره معرفی خواهد شد.

نخستین جشنواره استانی فیلم ریگا توسط مرکز فرهنگ و هنر سروش سنندج و حوزه هنری استان کردستان برگزار می شود.