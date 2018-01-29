۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

خرازی در دیدار با سفیر نروژ در تهران:

سیاست ایران در جهت امنیت و ثبات منطقه‌ای است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: سیاست ایران در جهت امنیت و ثبات منطقه‌ای است و حضور ایران در عراق و سوریه در راستای مبارزه با تروریسم و امنیت ایران و کشورهای دوست است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لارس نوردروم سفیر جدید نروژ در ایران امروز (دوشنبه) با سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، مسائل مختلف منطقه‌ای و همچنین روابط ایران و نروژ مورد گفتگو قرار گرفت.

سفیر نروژ تأکید کرد که کشورش و اروپا به برجام متعهدند و به همین جهت، فعالیت‌های اقتصادی خود را با ایران ادامه خواهند داد.

وی افزود: با وجود فشارهایی که از جانب دولت آمریکا در رابطه با برجام اعمال می‌شود، تلاش می‌کنیم پروژه‌های خود با ایران را به‌پیش ببریم.

کمال خرازی نیز در این ملاقات، سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد و اظهار داشت: سیاست ایران در جهت امنیت و ثبات منطقه‌ای است و حضور ایران در کشورهای عراق و سوریه، در راستای مبارزه با تروریسم و امنیت ایران و کشورهای دوست بوده است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشد و جریان فعالیت‌های اقتصادی ادامه یابد، ایران نیز به برجام متعهد خواهد بود.

کد مطلب 4213806
محمد مهدی ملکی

