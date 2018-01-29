  1. استانها
  2. بوشهر
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس:

هوشیاری همسفر «مهدی قائدی» پائین است/هواداران به بیمارستان نیایند

هوشیاری همسفر «مهدی قائدی» پائین است/هواداران به بیمارستان نیایند

بوشهر - معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: مرگ مغزی احمدرضا شاکر همسفر «مهدی قائدی» کذب است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زارع‌زاده دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: اقدامات درمانی برای مهدی قائدی و همراهان وی از همان ابتدا انجام شد و تیم پزشکی با جدیت پیگیر درمان این افراد است.

وی با تکذیب مرگ مغزی احمدرضا شاکر همسفر «مهدی قائدی» خاطرنشان کرد: این بیمار همچنان دارای علایم حیاتی است ولی هوشیاری وی با افت روبرو بوده است و درمان وی ادامه دارد.

معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر تصریح کرد: این بیمار هنوز به شرایطی نرسیده که اهدای عضو کنند.

وی بیان کرد: تعدادی از هواداران از صبح به بیمارستان آمدند و جویای وضعیت این بازیکن بودند که از مردم می‌خواهیم از این کار بپرهیزند چرا که موجب مزاحمت برای دیگر بیماران است.

کد مطلب 4213838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها