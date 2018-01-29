هوشیاری همسفر «مهدی قائدی» پائین است/هواداران به بیمارستان نیایند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زارع‌زاده دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: اقدامات درمانی برای مهدی قائدی و همراهان وی از همان ابتدا انجام شد و تیم پزشکی با جدیت پیگیر درمان این افراد است.

وی با تکذیب مرگ مغزی احمدرضا شاکر همسفر «مهدی قائدی» خاطرنشان کرد: این بیمار همچنان دارای علایم حیاتی است ولی هوشیاری وی با افت روبرو بوده است و درمان وی ادامه دارد.

معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر تصریح کرد: این بیمار هنوز به شرایطی نرسیده که اهدای عضو کنند.

وی بیان کرد: تعدادی از هواداران از صبح به بیمارستان آمدند و جویای وضعیت این بازیکن بودند که از مردم می‌خواهیم از این کار بپرهیزند چرا که موجب مزاحمت برای دیگر بیماران است.