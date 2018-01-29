سعد حریری: اهانت به نبیه بری رفتاری زننده و مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری به اعتراضات و نآرامی های بیروت و برخی مناطق دیگر لبنان به دنبال انتشار ویدئوی اهانت آمیز جبران باسیل وزیر خارجه لبنان به نبیه بری واکنش نشان داد.

وی گفت: کرامت میشل عون رئیس جمهور لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرامت همه لبنانی هاست و اهانت به هر کدام از آنها به مثابه اهانت به ما و موسسات، طوایف ما و رفتاری زننده و مردود است که باید متوقف شود.

حریری از همه خواست که در راستای عبور از این طوفان که کشور را درگیر کرده است و مهار تبعات آن حرکت کنند.

وی بیان کرد: ما با چالش هایی روبرو هستیم که به مراتب خطرناکتر هستند و قابل مقایسه با خشونت لفظی که شاهد آن هستیم، نیست.

حریری گفت: ثبات لبنان باید مقدم بر هر موضوع دیگری باشد. من به رهبران حکیم به وزنه رئیس جمهور و رئیس پارلمان اعتماد دارم تا بتوانیم در کنار آنها به مسئولیت خود در دفع خطرات از کشورمان و خاموش کردن آتش کلامی عمل کنیم.