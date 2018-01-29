به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای با اعلام دیدار «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای این کشور با «ترو واریورانتا» (Tero Varjoranta) معاون دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس اداره پادمان های این آژانس اعلام کرد: دو طرف به تفصیل درباره برخی مسائل دستور کار آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله برجام گفتگو کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این باره آمده است: طرفین درباره برجام و نقش احتمالی آژانس بین المللی انرژی اتمی در حل و فصل مسائل مرتبط با شبه جزیره کُره و همچنین برخی اصلاحات در نظام پادمان های آژانس به رایزنی پرداختند.