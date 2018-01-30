محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۲۶ پروژه بخش کشاورزی طی دهه فجر در شاهرود به بهره‌برداری می‌رسد، ابراز داشت: از این تعداد۱۶ پروژه عمرانی بااعتبار ۳۳هزار و ۶۹۵میلیون ریال در شهرستان تعریف‌شده است که با توجه به‌ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب و افزایش راندمان آبی در بخش کشاورزی عمده ترین تمرکز این پروژه‌ها توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهینه‌سازی انتقال و ذخیره‌سازی آب و بهسازی قنات‌ها را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه قنات‌ها به عنوان شریان های تامین آب به ویژه در مناطق کویری و دورافتاده شهرها حائز اهمیت هستند، افزود: سال گذشته ۹ رشته قنات بازسازی و مرمت شد که طی دهه فجر امسال سه رشته قنات در طرود، بیارجمند و کلاته های غربی جیلان با اعتباری معادل یک هزار و ۵۹۳میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

افتتاح ۱۰ طرح اقتصادی کشاورزی شاهرود با ۴۵هزار و ۹۵۰ میلیون ریال اعتبار

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه پروژه‌های عمرانی بخش کشاورزی از محل کمک‌های بلاعوض دولتی و خودیاری بهره‌برداران متقاضی تامین شده است، ابراز داشت: در مجموع سهم خودیاری شش هزار و ۳۸۲میلیون ریال و سهم اعتبارات دولتی ۲۷ هزار و ۳۱۳میلیون ریال را شامل می‌شود.

قاسمی بابیان اینکه طی ایام الله دهه فجر ۱۰ پروژه اقتصادی نیز برای شاهرود تعریف‌شده است، تصریح کرد: این تعداد پروژه‌ها توسعه کشت در محیط‌های بسته و گلخانه‌ای شامل تولید قارچ، سبزی و صیفی، فعالیت‌های دامپروری شامل پرورش گاو شیری و گوسفند پرواری بخش بسطام و توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی و تولید روغن کنجد در حوزه صنایع تبدیلی واقع در شهرک صنعتی شاهرود را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه در مجموع ۴۵هزار و ۹۵۰ میلیون ریال برای افتتاح این ۱۰ پروژه طی دهه فجر هزینه شده است، افزود: از این تعداد پروژه ۲۳هزار و ۱۰۰میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و ۲۲میلیون ۸۵۰هزار ریال از محل آورده شخصی متقاضیان تامین شده است.

وجود ۱۱۵هزار متر مربع فضای گلخانه‌ای در شاهرود

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه در حال حاضر ۱۱۵هزار متر مربع فضای گلخانه‌ای در شاهرود وجود دارد، ابراز داشت: طی دهه فجر امسال سه واحد گلخانه‌ای هر کدام به ظرفیت سه هزار مترمربع یعنی ۹ هزار متر مربع به ظرفیت گلخانه‌ها افزوده و همچنین فاز دوم واحد تولید قارچ به ظرفیت ۷۰ تن در سال افتتاح می‌شود.

قاسمی اضافه کرد: در پروژه‌های اقتصادی توسعه کشت نشایی به منظور کاهش مصرف آب به ویژه در محصولات زراعی آب بر صیفی جات در دستور کار قرار دارد که در دو سال گذشته با تامین نشا از استان‌های خراسان و قزوین کاشت نشا گوجه، خربزه و فلفل آغازشده است که امیدواریم با توسعه کشت در محیط گلخانه‌ای بتوانیم به افزایش راندمان آب کمک کنیم.