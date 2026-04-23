رونق کشت در شاهرود با ۱۶۰ گلخانه فعال؛ تولید سالانه ۴ هزار تن محصول

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح پنجشنبه در بازدید از مجتمع گلخانه‌ای دهملای شاهرود با تاکید به اینکه سیاست‌های جهاد بر توسعه این نوع کشت گلخانه‌ای است، ادامه داد: از مزایای این طرح مدیریت منابع آبی است.

وی از فعالیت ۱۶۰ واحد گلخانه‌ای در سطح شهرستان خبر داد و بیان داشت: با توجه به محاسن کشت گلخانه‌ای این نوع بهره برداری مورد استقبال و رغبت کشاورزان شاهرودی قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه مساحت زیر کشت این تعداد واحد گلخانه‌ای ۲۷ هزار متر مربع است، اضافه کرد: این نوع کشت در ایجاد اشتغال و معیشت خانوارهای روستایی نقش مهم داشته است.

غریب مجنی با اشاره به اینکه ۲۱ هزار متر مربع آن مربوط به کشت انواع سبزی و صیفی است، اظهار داشت: شش هزار متر مربع دیگر آن اختصاص به کشت و تکثیر نشا، نهال، درخت میوه و گل‌های زینتی دارد.

وی تصریح کرد: از این تعداد گلخانه فعال در سطح شهرستان سالانه چهار هزار تن محصول تولید می‌شود که به مصرف بازارهای داخلی و خارجی می‌رسد.