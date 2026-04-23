  1. استانها
  2. سمنان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

رونق کشت در شاهرود با ۱۶۰ گلخانه فعال؛ تولید سالانه ۴ هزار تن محصول

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به فعالیت ۱۶۰واحد گلخانه‌ای در این شهرستان گفت: این واحدها با هدف مدیریت منابع آبی و ایجاد اشتغال روستایی، سالانه چهار هزار تن محصول تولید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح پنجشنبه در بازدید از مجتمع گلخانه‌ای دهملای شاهرود با تاکید به اینکه سیاست‌های جهاد بر توسعه این نوع کشت گلخانه‌ای است، ادامه داد: از مزایای این طرح مدیریت منابع آبی است.

وی از فعالیت ۱۶۰ واحد گلخانه‌ای در سطح شهرستان خبر داد و بیان داشت: با توجه به محاسن کشت گلخانه‌ای این نوع بهره برداری مورد استقبال و رغبت کشاورزان شاهرودی قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه مساحت زیر کشت این تعداد واحد گلخانه‌ای ۲۷ هزار متر مربع است، اضافه کرد: این نوع کشت در ایجاد اشتغال و معیشت خانوارهای روستایی نقش مهم داشته است.

غریب مجنی با اشاره به اینکه ۲۱ هزار متر مربع آن مربوط به کشت انواع سبزی و صیفی است، اظهار داشت: شش هزار متر مربع دیگر آن اختصاص به کشت و تکثیر نشا، نهال، درخت میوه و گل‌های زینتی دارد.

وی تصریح کرد: از این تعداد گلخانه فعال در سطح شهرستان سالانه چهار هزار تن محصول تولید می‌شود که به مصرف بازارهای داخلی و خارجی می‌رسد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها