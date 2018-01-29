تردد در محور بجنورد به آشخانه و جنگل گلستان با زنجیر چرخ ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری اظهار کرد: تردد خودروهای کشنده در محورهای بجنورد به جنگل گلستان و بجنورد به اسفراین ممنوع است.

وی افزود: باتوجه به بارش سراسری برف از ابتدای امشب در خراسان شمالی، تردد با زنجیر چرخ برقرار است و با تلاش پلیس راه و راهداری استان جاده ای بسته نشده‌ است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: تمامی محورهای استان از جوی تمام ابری و وزش باد و در حوزه مانه وسملقان و محوربجنورد - آشخانه همراه با بارش برف و تردد در گردنه امین الله با زنجیر چرخ امکان پذیر است.