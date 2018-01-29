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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۲:۰۸

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی:

تردد در محور بجنورد به آشخانه و جنگل گلستان با زنجیر چرخ ممکن است

تردد در محور بجنورد به آشخانه و جنگل گلستان با زنجیر چرخ ممکن است

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: تردد در محور بجنورد به آشخانه و جنگل گلستان با زنجیر چرخ ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری اظهار کرد: تردد خودروهای کشنده در محورهای بجنورد به جنگل گلستان و بجنورد به اسفراین ممنوع است.

وی افزود: باتوجه به بارش سراسری برف از ابتدای امشب در خراسان شمالی، تردد با زنجیر چرخ برقرار است و با تلاش پلیس راه و راهداری استان جاده ای بسته نشده‌ است.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: تمامی محورهای استان از جوی تمام ابری و وزش باد و در حوزه مانه وسملقان و محوربجنورد - آشخانه همراه با بارش برف و تردد در گردنه امین الله با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

کد مطلب 4213880

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