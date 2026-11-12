به گزارش خبرگزاری مهر، وحید محلاتی، در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه ارزش بازار دارو در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶۸ همت بوده است، گفت: برآوردها نشان می‌دهد این رقم ممکن است در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ همت برسد؛ رشدی که نیاز شرکت‌ها به منابع مالی برای تأمین مواد اولیه، تولید و نگهداری موجودی را به‌ شدت افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ارزی و نهاده‌های تولید، افزود: رشد ارزش ریالی بازار دارو، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش شرکت‌های داروسازی وارد کرده و تأمین نقدینگی را به یکی از چالش‌های جدی صنعت تبدیل کرده است.

محلاتی گفت: تداوم فشارهای مالی می‌تواند حتی بدون بروز کمبود گسترده دارو در بازار، برخی شرکت‌ها را از چرخه تولید خارج کند و در بلندمدت به کاهش ظرفیت تولید، محدود شدن تنوع تأمین‌کنندگان و تضعیف تاب‌آوری بازار دارو منجر شود.

وی افزود: ارزیابی وضعیت تأمین دارو نباید صرفاً بر میانگین موجودی بازار متکی باشد، بلکه لازم است وضعیت شرکت‌ها از نظر توان تولید، نقدینگی، بدهی‌ها و امکان تأمین مواد اولیه نیز به‌ صورت تفکیک‌ شده بررسی شود.