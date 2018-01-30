به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی در سی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که شامگاه دوشنبه در ساختمان شهید باکری برگزار شد با اشاره به اینکه در آستانه دهه فجر قرار داریم، اظهار داشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری است و باید از این ایام به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران حاصل از خودگذشتگی و خون هزاران شهید است، افزود: این انقلاب با رهبری حضرت امام(ره) و بعد از ایشان با هدایت‌های مقام معظم رهبری و با وحدت و همدلی که میان مردم وجود دارد، همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و با تلاش جوانان و دانشمندان این مرز و بوم در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... به جایگاه‌های والایی در دنیا دست می‌یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه ترویج و تبیین آرمان‌های ایرانی و انقلابی برای قشر جوان و نوجوان امروز در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: حضور و مشارکت مردم برای اجرای برنامه‌هایی گرامیداشت دهه فجر نقش مؤثری در تحقق اهداف والای نظام در حوزه روشنگری و آگاهی بخشی انقلاب ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه محور بودن مساجد در برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، فرصتی برای جذب جوانان به مساجد است، ادامه داد: در اولویت قرار دادن مسجد و محور قرار دادن این مکان مهم و حساس باید به‌صورت جدی در مجموعه مدیریت شهری قم مورد توجه قرار گیرد.

تأخیر در انجام امور شهروندان به هیچ وجه قابل قبول نیست

جلالی با تأکید بر اینکه دهه فجر یک فرصت برای خدمات و تلاش بیشتر است، گفت: ایام دهه فجر نباید به زنگ تفریح نظام اداری تبدیل شود اما متأسفانه برخی مناسبت‌ها به فرصتی برای کم‌کاری برخی دستگاه‌های اداری تبدیل شده است که این روند باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه تأخیر در انجام امور شهروندان به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود: اگر در انجام امور و نظام اداری رضایت الهی مورد توجه قرار گیرد، همه کارها بدون تأخیر و با دقت انجام می‌شود و موجب رضایت شهروندان می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در انجام امور نباید از هیچ تلاشی دریغ کنیم تصریح کرد: در اوایل انقلاب، مردم و مسئولان بسیار پرتلاش و با تمام وجود و جدیت مشغول تلاش و خدمت بودند و استراحت و کم‌کاری معنا و مفهومی نداشت؛ در حال حاضر نیز مسئولان برای توفیق و پیشرفت جامعه اسلامی باید همان روحیه و جدیت را داشته باشند.

حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن موجب اقتدار انقلاب اسلامی می‌شود

وی با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم گفت: حضور پرشور مردم در روز ۲۲ بهمن به معنی حمایت از خون شهدا و آرمان‌های امام و رهبری است و امیدواریم که در این روز شاهد حضور گرم و پرشور مردم باشیم چراکه حضور پرشور مردم در این روز موجب اقتدار انقلاب اسلامی می‌شود.

جلالی با بیان اینکه باید بهای خدمات را با سیاست‌های کلی نظام و بانک مرکزی تطبیق داد، خاطرنشان کرد: افزایش ۱۵ درصدی بهای خدمات شهرداری با سیاست‌های کمیته تطبیق تعارض دارد و می‌تواند موجب بروز مشکلاتی شود که باید تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه تلاش شورای اسلامی شهر قم و شهرداری در راستای بهبود خدمات و مدیریت شهری است و باید کاستی‌های موجود برطرف شود گفت: در عرصه بافت‌های فرسوده و آثار تاریخی ارتباط و تعامل بسیار خوبی میان شهرداری قم و میراث فرهنگی وجود دارد و که البته این تعامل‌ها باید برای احیای بافت‌های فرسوده و اماکن تاریخی بیشتر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر قم نیز پیگیری لازم در خصوص رفع مشکل مصوبه بافت تاریخی شهر قم را نیز داشته باشند بیان کرد: باید راهکاری یافته شده تا مشکل مردم در زمینه ساخت و ساز و ضوابط در بافت تاریخی برطرف شده و بستری برای احیای بافت و همچنین نوسازی‌ها فراهم شود.

وی در پایان با انتقاد از موازی کاری در زمینه بافت‌های فرسوده و اماکن تاریخی بیان کرد: متأسفانه موازی کاری‌های موجود در زمینه احیای بافت‌های فرسوده و اماکن تاریخی موجب تلنبار شدن حجم وسیعی از مشکلات برای ساکنان این مناطق در طول سالیان متمادی شده است.