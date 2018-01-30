طرح جامع گردشگری قم تهیه شود/ ورود سالانه ۲.۵ میلیون توریست به قم

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی رضایی در سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که شامگاه دوشنبه به ریاست عبدالله جلالی و با حضور سید مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار کرد: حوزه فعالیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسیار گسترده است، این سازمان از سه واحد مستقل تشکیل شده است وظایف گسترده‌ای را در حیطه کاری خود دارد.

وی افزود: فعالیت‌های و برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی بدون همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و در همین راستا همکاری شهرداری می‌تواند بسیار کمک کند.

قم ۳۱۵ هکتار بافت تاریخی و فرسوده دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با اشاره به وضعیت بافت تاریخی شهر قم، خاطرنشان کرد: محدوده بافت‌های تاریخی و فرسوده شهر قم ۳۱۵ هکتار است که بخش قابل‌توجهی از این مقدار در محدوده منطقه یک و هفت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ابلاغ نهایی این محدوده در سال ۹۵ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شده است، گفت: برای مطالعه محدوده بافت تاریخی، با استفاده از ظرفیت مشاورین در سال ۹۵ قراردادی منعقد شد که تا پایان امسال نتیجه آن‌ها تکمیل می‌شود.

رضایی با بیان اینکه اقدامات زیادی در بافت‌های تاریخی و فرسوده انجام شده تصریح کرد: بسیاری از اقداماتی که تاکنون در زمینه بافت‌های فرسوده انجام شده مشترک بوده و شهرداری قم نیز مشارکت ویژه‌ای در این بخش داشته است که تهیه ضوابط اختصاصی بافت تاریخی، مرمت بافت تاریخی گذر خان، کف سازی محور تاریخی بیت امام(ره)، کف سازی بازار نو، مرمت و بازسازی خانه‌های تاریخی از جمله اموری بوده که در زمینه بافت‌های فرسوده و تاریخی در استان قم صورت گرفته است.

موزه‌ای برای نمایش آثار تاریخی در شهر قم وجود ندارد

وی با بیان اینکه در زمینه مرمت و بازسازی بافت‌های تاریخی و فرسوده مشکلات زیادی داریم، خواستار مشارکت شهرداری و شورای شهر در مرمت آثار تاریخی شهر قم شد و اظهار کرد: متأسفانه تابلوهای تبلیغاتی برای نشان دادن آثار تاریخی در شهر قم بسیار کم است همچنین بازسازی و نوسازی بازار کهنه و بازار نو نیز ازجمله مهم‌ترین درخواست‌های میراث فرهنگی از شهرداری است، با وجود اینکه ۱۵ هزار شیء تاریخی در میراث فرهنگی قم جود دارد اما متأسفانه موزه‌ای برای نمایش این آثار در شهر قم وجود ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم ادامه داد: در حال حاضر ۱۹ اثر قابل واگذاری به بخش خصوصی در شهر قم داریم، همچنین تکمیل برنامه باستان‌شناسی و نقشه جی آی اس استان در دستور کار است و سه موزه مردم‌شناسی، آثار مراجع و سایت موزه که کیفیت لازم که کیفیت لازم را ندارند در دست احداث است.

وی در ادامه به بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه میراث فرهنگی پرداخت و گفت: تعداد آثار تاریخی شناسایی شده در سطح استان ۸۵۰ اثر و تعداد آثار ثبت شده ۳۴۰ اثر است، همچنین تعداد آثار تعیین حریم شده نیز ۵۷ مورد است.

رضایی با بیان اینکه ۲۵ میلیون نفر گردشگر ورودی به شهر قم داریم گفت: بیش از ۶۰ درصد از درآمد استان از بخش خدمات است که شامل گردشگری و ... می‌شود، همچنین سالانه بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار نفر از کشورهای دیگر به قم سفر می‌کنند که این تعداد، نیمی از گردشگران ورودی کشور را شامل می‌شود.

بهره‌برداری ۳۴ پروژه گردشگری از سال ۹۲ تاکنون

وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تا کنون ۳۴ پروژه در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده است عنوان کرد: در حال حاضر ۴۶۰ مجموعه گردشگری اعم از هتل، مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان و مجتمع گردشگری با بیش از ۱۲ هزار تخت در سطح استان فعال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با بیان اینکه عوارضی که برای تخت اماکن اقامتی تصویب شده از نظر دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده و خواستار این هستیم که نسبت به این مصوبه تجدید نظر شود گفت: از ابتدای سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ تعداد تخت‌های استان حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد که با تخت‌های در حال ایجاد، ۱۰۰ درصد افزایش تخت در استان صورت می‌گیرد و همچنین چند هتل ۵ ستاره نیز در دست احداث است.

وی با تأکید بر اینکه بدون برنامه اقدام کردن موجب آسیب‌های زیادی می‌شود افزود: تهیه طرح جامع گردشگری شهر و استان قم ضرورت دارد چرا که در این زمینه نباید جزیره‌ای عمل شود و معتقدیم که احداث‌های هتل‌های بیشتر بدون برنامه‌ریزی، ممکن است، موجب آسیب‌های جدی به گردشگری استان شود و امیدواریم که با همکاری شورای شهر و شهرداری برنامه جامع گردشگری تدوین شود.

توسعه گردشگری سلامت از اهداف مهم ما است

رضایی افزود: یکی از اهداف مهم ما توسعه گردشگری سلامت است چرا که ۲۰ درصد ورودی کشور پیگیر درمان و سلامت هستند اما نخستین مقصد آن‌ها استان قم است و باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۰۰ برخی خانه‌ها را تغییر کاربری می‌دهد اما لازم است از میراث فرهنگی استعلام گرفته شود تا برخی استانداردها رعایت شود، همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که مسئله گردشگری ویژه یک اداره نیست و از شورای شهر و شهرداری تقاضای تشکیل کارگروه‌های ویژه مشترک با سازمان میراث فرهنگی داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با تأکید بر اینکه باید در استان قم، دفاتر اطلاع‌رسانی گردشگری تشکیل شود اظهار کرد: در تمام شهرهای کشور به ویژه شهرهایی که ظرفیت گردشگری مناسبی دارند، دفاتر اطلاع‌رسانی تشکیل شده است و باید در شهر قم نیز این کار صورت گیرد.