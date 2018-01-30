به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیاننژاد در سی و یکمین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم که شامگاه دوشنبه در ساختمان شهید باکری برگزار شد، با بیان اینکه بافتهای فرسوده از مشکلات و معضلات بزرگ شهر قم است اظهار داشت: میراث فرهنگی باید با مردم همراه باشد چرا که اگر مردم حامی طرحهای بافتهای فرسوده و تاریخی نباشند این طرح از بین میرود و امکان اجرایی نخواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه باید برای رفع مشکل بافتهای فرسوده چارهای اندیشیده شود، افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیش از ۳۱۵ هکتار از شهر قم را به صورت پهنهای درون بافتهای فرسوده قرار داده است؛ متأسفانه برخی از سیاستهای اداره کل میراث فرهنگی در زمینه بافتهای فرسوده و تاریخی شهر قم خودسرانه و یک سویه است.
شهردار قم خاطرنشان کرد: در زمینه بافتهای فرسوده و تاریخی باید مصالح مردم در نظر گرفته شود و اداره کل میراث فرهنگی باید متوجه این موضوع باشد که بدون همکاری و تعامل با شهرداری و بدون مشارکت مردم هیچ برنامه و طرحی اجرایی نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه موازیکاری و سیاستهای یکسویه و پهنهای میراث فرهنگی در زمینه بافتهای فرسوده و تاریخی شهر قم محکومبه شکست است، ادامه داد: استان اصفهان از مهمترین استانهای تاریخی کشور است اما در این شهر به صورت پهنهای کار نشده است بلکه به صورت لکهای کار شده است و این بسیار عجیب است که در استان قم، پهنه ۳۰۰ هکتاری بلوکه و برای مردم محدودیت ایجاد شده است.
سقائیان نژاد به ویژگیهای ویژه کلانشهرها در اجرای برنامه و طرحهای عمرانی اشاره کرد و گفت: شهر قم از جمله کلانشهرهای کشور است که مشکل و معضل بافتهای فرسوده در آن، بدون نظر مستقیم شهرداری و مشارکتهای مردمی برطرف نخواهد شد.
وی در پایان به بیان ضرورت تشکیل کمیته مشترک میان شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی به منظور تعیین تکلیف بافتهای فرسوده و تاریخی شهر قم پرداخت و عنوان کرد: امیدواریم دقت بیشتری صورت گیرد و قبل از تصویب بافت تاریخی شهر در کمیسیون ماده پنج، کمیته مشترک تشکیل شود.
شهردار قم تأکید کرد: باید کمیته مشترکی میان شهرداری قم و اداره کل میراث فرهنگی تشکیل شود تا وضعیت بافتهای فرسوده و تاریخی را در زمینه طرحها و اقدامات مشترک پیگیری و رصد کند.
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