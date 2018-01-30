گزارش نظارتی مجلس از اجرای قانون بهبود کسب و کار دردستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به کمیسیون عمران درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح بند ۲ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر است.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ای از قانون تأمین اجتماعی را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در دوران تصدی آقای فرهادی نیز در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه قرار دارد.

وکلای ملت همچنین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی خواهند کرد.