خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به نماز تنها به برگزاری نماز جماعت در دستگاههای اجرایی محدود نمیشود و باید زیرساختهای فرهنگی و مذهبی نیز همزمان با اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در اجرای پروژههای عمرانی و طرحهای توسعه شهری باید از ابتدا فضای مناسب برای مسجد و نمازخانه پیشبینی شود و این موضوع به مراحل پایانی پروژه موکول نشود.
فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: در مناطق جدید و طرحهای توسعه شهری، جانمایی مسجد باید متناسب با جمعیت موجود و افق جمعیتی منطقه انجام شود؛ چرا که پیشبینی این زیرساختها از ابتدا، ضمن تسهیل دسترسی مردم از بروز مشکلاتی مانند کمبود زمین در آینده جلوگیری میکند.
پیرهادی با تأکید بر نقش مدیران در ترویج فرهنگ نماز گفت: مدیران در هر مجموعهای الگوی رفتاری کارکنان هستند و حضور آنها در نماز جماعت میتواند نشاندهنده اهمیت این موضوع در محیط اداری باشد.
وی تصریح کرد: موضوع مهمتر از حضور ظاهری، تأثیر آموزههای نماز بر رفتار مدیران و کارکنان است و مسئولیتپذیری، امانتداری، رعایت حقوق مردم و پاسخگویی باید در رفتار اداری نیز نمود داشته باشد.
فرماندار ویژه آبادان با اشاره به ضرورت اجرای واقعی مصوبات حوزه نماز گفت: مصوبات زمانی اثرگذار خواهند بود که از مرحله ابلاغ فراتر رفته و به اقدام عملی تبدیل شوند. در همین راستا باید وظایف دستگاههای اجرایی مشخص و اجرای مصوبات حوزه نماز به صورت مستمر ارزیابی شود.
وی ادامه داد: در شهرستان آبادان موضوعات مربوط به اقامه نماز باید در جلسات مربوطه پیگیری شود و دستگاهها ضمن ارائه گزارش عملکرد، مشکلات و موانع موجود را نیز مطرح کنند تا برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
پیرهادی همچنین بر ضرورت رفع کمبود نمازخانه در ادارات، مراکز عمومی و اماکن پرتردد تأکید کرد و گفت: ابتدا باید وضعیت موجود به صورت دقیق احصا شود و پس از شناسایی نقاط دارای کمبود، بر اساس اولویت نسبت به تجهیز، بهسازی یا احداث نمازخانه اقدام شود.
وی بیان کرد: در راههای مواصلاتی نیز وجود نمازخانه مناسب یک ضرورت است و باید در طراحی مجتمعهای خدماتی و رفاهی مورد توجه قرار گیرد. اجرای این اقدامات نیازمند پیشبینی منابع اعتباری و قرار گرفتن آن در برنامههای اجرایی و عمرانی دستگاههای متولی است.
فرماندار ویژه آبادان با اشاره به نقش نماز در سلامت اداری اظهار کرد: نماز میتواند در تقویت مبانی اخلاقی و معنوی در محیط اداری نقش داشته باشد و مفاهیمی مانند امانتداری، رعایت حقالناس، مسئولیتپذیری و پرهیز از ظلم باید در رفتار اداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری تنها با یک اقدام محقق نمیشود و نیازمند نظارت، شفافیت، اجرای دقیق قوانین و اصلاح فرآیندهای اداری است اما تقویت فرهنگ اخلاقی و معنوی میتواند در کنار این اقدامات به کاهش تنشهای سازمانی و بهبود نحوه برخورد با ارباب رجوع کمک کند.
پیرهادی در ادامه بر ضرورت پیشبینی زیرساختهای مذهبی در مناطق مهاجرپذیر تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای فرهنگی و مذهبی باید همزمان با رشد جمعیت انجام شود و مسجد نباید پس از شکلگیری محله و استقرار جمعیت به عنوان یک نیاز ثانویه مطرح شود.
وی عنوان کرد: در طرحهای آمایش سرزمین و برنامههای توسعه شهری باید روند رشد جمعیت و نیازهای فرهنگی مناطق پیشبینی و زمین مناسب برای احداث مسجد از ابتدا جانمایی شود؛ این موضوع در شهرکها و مناطق جدید اهمیت بیشتری دارد.
توجه به نسل جوان
فرماندار ویژه آبادان با اشاره به ضرورت توجه به نسل نو توضیح داد: برای ارتباط مؤثر با نوجوانان و جوانان باید از شیوههای جدید و متناسب با شرایط روز استفاده کرد و نمیتوان صرفاً با روشهای سنتی انتظار انتقال مطلوب پیامهای فرهنگی و دینی را داشت.
وی افزود: دستگاههای فرهنگی باید از ظرفیت هنر، رسانه، فضای مجازی، برنامههای آموزشی و فعالیتهای اجتماعی استفاده کنند و خانواده، مدرسه، مسجد، دانشگاه و دستگاههای فرهنگی نیز در این زمینه هماهنگ باشند.
پیرهادی ادامه داد: نماز برای نسل جدید نباید صرفاً به عنوان یک تکلیف مطرح شود، بلکه آثار فردی و اجتماعی آن باید با زبان قابل فهم برای نوجوانان و جوانان تبیین شود.
وی، رسانه را یکی از ابزارهای مهم فرهنگسازی دانست و افزود: صدا و سیما میتواند با استفاده از ظرفیت برنامهسازی، هنر و روایتهای اجتماعی، مفاهیم مرتبط با نماز را برای مخاطبان مختلف بهویژه نسل جوان و نوجوان تبیین کند.
فرماندار ویژه آبادان تاکید کرد: برنامههای حوزه نماز باید از قالبهای صرفاً مناسبتی فاصله گرفته و در قالبهایی مانند فیلم، سریال، مستند، برنامههای گفتوگومحور و محتوای کوتاه تولید شوند. هرچه این محتوا به زندگی واقعی مردم و دغدغههای نسل جدید نزدیکتر باشد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
پیرهادی با اشاره به ارتباط فرهنگ نماز و اخلاق اداری با فضای کسب و کار اظهار کرد: اقتصاد سالم نیازمند اعتماد است و اعتماد نیز زمانی شکل میگیرد که در روابط اقتصادی، اصول اخلاقی و حقوق متقابل رعایت شود.
وی افزود: فرهنگ نماز و آموزههای دینی میتواند در تقویت مسئولیتپذیری، امانتداری، رعایت حقالناس و پرهیز از تضییع حقوق دیگران مؤثر باشد و در حوزه اداری نیز تقویت این نگاه میتواند به بهبود نحوه ارائه خدمات، کاهش رفتارهای سلیقهای و افزایش پاسخگویی کمک کند.
فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد: فعال اقتصادی زمانی میتواند با اطمینان بیشتری فعالیت کند که با یک نظام اداری پاسخگو و محیط اقتصادی سالم مواجه باشد.
وی با اشاره به سابقه توجه کسبه و فعالان اقتصادی آبادان به ارزشهای دینی و اخلاقی گفت: بازار آبادان از گذشته علاوه بر نقش اقتصادی، یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی نیز بوده و توجه به ارزشهای دینی و اخلاقی در میان بسیاری از کسبه و فعالان اقتصادی، بخشی از همین فرهنگ بوده است.
پیرهادی ادامه داد: در یک فعالیت اقتصادی سالم، اعتماد سرمایه بسیار مهمی است و امانتداری، انصاف، رعایت حقوق مشتری و پایبندی به تعهدات میتواند این اعتماد را تقویت کند.
وی گفت: امروز باید این فرهنگ را حفظ و متناسب با شرایط جدید اقتصادی تقویت کنیم. فعالان اقتصادی میتوانند در کنار فعالیت و رقابت سالم، الگوی مناسبی از اخلاق حرفهای، انصاف و مسئولیتپذیری ارائه دهند.
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