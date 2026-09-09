نقض حقوق بشر در رژیم جولانی و سرنوشت نامعلوم صدها سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته حقیقت یاب در امور سوریه در گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر در ژنو تاکید کرد که تعداد دادگاه های برگزار شده علیه عناصر مسلح و ناقضان حقوق بشر در حوادث مربوط به منطقه ساحل و غرب سوریه که ابتدای سال ۲۰۲۵ رقم خورد و همچنین حوادث سویدا در ژوئیه ۲۰۲۵ بسیار محدود بوده است.

بر اساس این گزارش، صدها تن از زمان وقوع درگیری های مسلحانه با نیروهای سوریه دموکرات در ژانویه گذشته همچنان مفقود هستند.

در این گزارش تاکید شده است: از موارد نگران کننده می توان به ثبت مرگ و میر در مراکز بازداشت، دستگیر کردن فعالان، گسترش تفکرات خشونت بار و تهدیدات علیه زنان به ویژه فعالان زن سوری و همچنین از سرگیری درگیری ها در سویدا اشاره کرد.

کمیته مذکور اضافه کرد که تمام عاملان نقض حقوق بشر در سوریه باید به صورت مساوی مورد محاکمه قرار بگیرند.

این در حالی است که رژیم جولانی با روی کار آمدن در سوریه بعد از ساقط شدن نظام بشار اسد با شعار تحقق عدالت و توقف اقدامات خشونت آمیز مدعی بود قصد دارد دوران جدیدی را در این کشور آغاز کند؛ دورانی که با گسترش بی ثباتی و ناامنی در سایه رژیم جولانی و جنایات عناصر تحت امر وی آغاز شده است.