ایران تجارب بازسازی بم را در اختیار دیگر کشورها قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دو روزه نمایندگان کشورهای عضو اسکاپ با حضور دکتر نوبخت، معاون دبیر کل سازمان ملل و نمایندگانی از کشورهای عضو اسکاپ صبح امروز شروع به کار کرد.

محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه آسیا و اقیانوسیه پرخطرترین منطقه بلاخیز در جهان است و بیشترین آسیب را از بلایای فاجعه بار متحمل شده گفت: تنها سال گذشته ٥٩.٣ میلیون نفر در منطقه تحت تاثیر بلایای مختلف قرارگرفته اند و بیش از ٤٥ میلیارد دلار خسارت به بار آمده است.

رئیس سازمان برنامه وبودجه همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران تجاربی از طوفان شن، ریزگردها، خشکسالی، سیل و دیگر بلایای طبیعی دارد و مایل است آنها را در اختیار کشورهای آسیا و اقیانوسیه قرار دهد. یکی از این تجارب زمین لرزه بم است که ۸۰ درصد بافت این شهر تخریب و ٣١ هزار نفر در این حادثه کشته شدند. اما ایران بعد از این اتفاق تلخ شروع به بازسازی این شهر کرده و توانست ارگ تاریخی بم را احیا کند.

او ادامه داد: متاسفانه اخیرا نیز با زلزله کرمانشاه روبرو شدیم که شمار بسیاری از هموطنانمان در اثر این اتفاق جان باختند و این اتفاق دلیل دیگری بر ضرورت اقدام هماهنگ و پیشگیرانه در بلایا را نشان داد. با توجه به تمام این اتفاقات ایران به اسکاپ پیشنهاد داد تجارب اش برای آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد که این اتفاق قرار است در قالب اپدیم رخ دهد.

مشاور رئیس جمهور همچنین ادامه داد به عنوان مثال در مورد زلزله ویرانگر گورخا که در سال ٢٠١٥ در کشور نپال رخ داد ابنیه تاریخی همچون دیگر سازه ها دچار خسارت شدیدی شدند. اپدیم متعهد شده است از طرح مطالعاتی تفصیلی خطرپذیری نپال حمایت به عمل آورده و کمک های فنی برای مقاوم سازی ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی این کشور را بر اساس تجارب زلزله بم فراهم کند در این راستا هیات های کارشناسی با کمک فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ایران در همکاری با اپدیم به این کشورها اعزام شده اند.

نوبخت همچنین گفت: در عین حال ایران انتظار دارد که سایر کشورهای منطقه نیز تجارب خود را در خصوص مدیریت اطلاعات بلایا در اختیار اعضای اسکاپ قرار دهد تا در نتیجه اشتراک مساعی بتوانیم زندگی بهتری برای همنوعانمان رقم بزنیم.

او اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می داند که از تمام ظرفیتهای تخصصی خود برای تقویت اپدیم استفاده کند. از جمله این ظرفیتها عبارتند از مرکز تحقیقات ساختمانی و مسکن، سازمان ملی نقشه برداری، پژوهشکده بین المللی لرزه نگاری و مهندسی زلزله و دانشگاه تهران. در ضمن شایان ذکر است ایران ضمن تمهید ساختمان مقر اپدیم تاکنون مبلغ سه میلیون و ٣٠٠ هزار دلار به تاسیس اپدیم کمک کرده است.

پس از سخنان دکتر نوبخت و همچنین خانم شمشاد اختر، معاون دبیرکل سازمان ملل، طی مراسمی، توافقنامه تاسیس مرکز اپدیم به میزبانی ایران به امضا رسید.