به گزارش خبرگزاری مهر، «کارگاه تخصصی جلوههای ویژه میدانی در سینما» با همکاری انجمن جلوههای ویژه میدانی خانه سینما به مدت سه روز و از ۵ تا ۷ اسفندماه ۱۳۹۶ برنامهریزی شده است.
دو روز نخست این کارگاه در محل مدرسه ملی سینمای ایران برگزار شده و به ارایه مباحث نظری در زمینه آشنایی با موضوعات و مفاهیم کاربردی فیلمبرداری و کارگردانی، شناخت شاخههای جلوههای ویژه میدانی، تقسیمبندی چارت گروه جلوههای ویژه میدانی، آشنایی با مواد پیروتکنیک و فنون انفجار و ایمنی در جلوههای ویژه میدانی خواهد پرداخت. روز سوم این کارگاه نیز به منظور آشنایی عملی شرکتکنندگان با پارهای از فنون متداول جلوههای ویژه میدانی، در شهرک دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
داوطلبان برای ثبت نام به محل مدرسه ملی سینما به آدرس خیابان شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان سنجابی، کوچه دفتری غربی، پلاک ۱۷ (طبقه سوم) مراجعه کنند. داشتن سابقه کاری در این حوزه امتیاز محسوب میشود.
