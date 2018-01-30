حرمت ایام فاطمیه در برگزاری آیین های دهه فجر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجید شرفی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر شادگان، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حرمت ایام فاطمیه، اظهارکرد: ما در آغاز چهلمین سال پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم اما این بهمن‌ماه به دلایلی با سال‌های دیگر متفاوت است که نخستین آن‌ها تقارن با ایام فاطمیه و ضرورت حفظ حرمت عزاداری بزرگ بانوی اسلام قلمداد می‌شود.

وی افزود: بشریت مدیون حضرت زهرا(س) است لیکن نگهداشت حرمت این ایام از واجبات است.

حجت الاسلام شرفی همچنین با اشاره به تقارن دهه فجر با ایام فاطمیه محتوای اصلی برنامه های انقلاب را پیام حسینی و ولایت دانست و افزود: در اجرای جشن ها و فضاسازی دهه فجر حرمت ایام فاطمیه لحاظ شود.

وی تقارن ایام الله دهه مبارک فجر با دهه اول ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا«س» گفت: مسئولین در انجام واجرای برنامه های ویژه ایام الله دهه مبارک فجر با توجه به آغاز دهه اول شهادت حضرت فاطمه زهرا«س» به پاس حرمت واحترام بزرگ بانوی جهان اسلام دقت وتوجه لازم را داشته باشند.

امام جمعه شادگان در ادامه سخنان خود بازخوانی تاریخ انقلاب و یادآوری برکات مادی و معنوی آن را ضروری دانست و تاکید کرد: باید نسل جوان ما با دوره سیاه پهلوی و افرادی که راس امور کشور بودند بیشتر آشنا شوند و بدانند آنان در برابر بیگانگان ذلیل و در برابر ملت خود مستکبر بودند، اگر کسی سیاهی دوران پهلوی را درک نکند نورانیت انقلاب را نمی‌فهمد.

وی در پایان تاکید کرد: نگذاریم انقلاب و انقلابی‌گری در کشور کمرنگ شود و با حفظ این روحیه یقین بدانیم این انقلاب بر حق و خار چشم دشمنان است.