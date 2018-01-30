برگزاری ۱۵۰۰۰ برنامه در استان کرمانشاه طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز سه شنبه در نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان با اصحاب رسانه که در محل دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، شعار محوری دهه فجر امسال را سربلندی ملت ایران در پرتو جمهوری اسلامی، اقتدار همه جانبه و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: برای اجرای ویژه برنامه های دهه فجر امسال ۲۲ کمیته تخصصی در سطح نهادها، ارگان ها و سازمانهای مختلف تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی شده امسال حدود ۱۵ هزار برنامه در نقاط مختلف در همه شهرستانها، بخش ها و روستاها برگزار می شود.

سروری خاطر نشان کرد: با توجه به تقارن ایام الله دهه فجر با ایام فاطمیه یک برنامه معنوی در کنار کلیه برنامه ها خواهیم داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ابراز داشت: یکی از کارهای برجسته ای که امسال در برنامه های دهه فجر انجام می شود، مردمی کردن برنامه های سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است که به طور برجسته اجرایی خواهد شد.

برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اغتشاشات اخیر

سروری ادامه داد: با توجه به اینکه در اغتشاشات اخیر عده ای به پرچم جمهوری اسلامی اهانت کردند، لذا نماد پرچم به عنوان نمادی مقدس در همه برنامه ها برافراشته خواهد شد.

وی اظهار داشت: برنامه های دهه فجر به طور همزمان در سراسر کشور روز ۱۲ بهمن ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه صبح با رژه موتور سواران از میدان فرودگاه به سمت مزار شهدا آغاز خواهد شد.

سروری گفت: در مزار شهدا ضمن تجدید میثاق با شهدا با حضور کلیه مسئولین و فرماندهان برنامه ای با سخنرانی بازوند استاندار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولین روز دهه مبارک فجر روز پنج شنبه و با تعطیلی اکثر مدارس همراه است، بیان داشت: در این راستا زنگ انقلاب روز شنبه ۱۴ بهمن ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه صبح در کلیه مدارس استان همزمان با سراسر کشور نواخته می شود.

این مسئول غبار روبی مزار شهدا در ۱۹ بهمن را از دیگر برنامه های شاخص دهه فجر امسال اعلام کرد و گفت: همچنین شب ۲۲ بهمن بانگ الله اکبر بر روی بام ها و از مناره مساجد با شور مردم استان به صدا در خواهد آمد و در ۲ نقطه از شهر توسط قرارگاه غرب و سپاه حضرت نبی اکرم(ص) انجام خواهد شد.

به گفته سروری، سخنران مراسم ۲۲ بهمن امسال یکی از شخصیت های کشوری است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی افزود: انجام برنامه شاخص در یادمان شهدای پاوه با حضور مسئولین کشوری و استانی، جشنواره ورزشی فرهنگی" دا " در مناطق زلزله زده، تجلیل از بازماندگان شهدای انقلاب و نصب نمادهایی از شهدای انقلاب در محل شهادت آن بزرگواران از برنامه هایی است که در این ایام برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از اقدام به تهیه روز شماری از روزهای انقلاب در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: این روزشمار که بسیاری از وقایع استان در ایام انقلاب در آن عنوان شده است، برای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی آماده خواهد شد.

وی در پایان به شرکت پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد و افزود: بدون شک حضور مردم هماوردی است در تقابل با زیاده خواهی های ایادی استکبار و کسانی که چشم دیدن این نظام را ندارند.