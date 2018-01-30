مدیران و کارکنان وزارت کشور با آرمان های امام(ره)تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این مراسم صبح امروز(سه شنبه) با حضور پر رنگ اعضای شورای معاونین وزارت کشور و گروهی از کارکنان وزارت کشور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

هاشمی قائم مقام وزیر کشور، ناصریان معاون مدیریت و توسعه منابع، جبارزاده معاون سیاسی، ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی، رستم وندی رئیس سازمان اجتماعی کشور، درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور، خندان دل مشاور برنامه ریزی وزیر، سید رمضان شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل، شوشتری رئیس مرکز حراست، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران، خدمتگزار رئیس مرکز بازرسی، حیدری مسوول حوزه وزارتی و درخشه رئیس جدید مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور، از جمله مدیران ارشد حاضر در این مراسم هستند.

علاوه بر کارکنان ستاد وزارت کشور، گروهی از مدیران و پرسنل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان مدیریت بحران و همچنین یاوند عباسی مشاور وزیر در امور ایثارگران، خلیلی مدیر کل تشکیلات و روشن ضمیر مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور در این برنامه شرکت کردند.