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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

پخش «پ مثل پلیکان» پرویز کیمیاوی/ مردی که به شهر نیامد

پخش «پ مثل پلیکان» پرویز کیمیاوی/ مردی که به شهر نیامد

شبکه مستند سیما فیلم «پ مثل پلیکان» به کارگردانی پرویز کیمیاوی از فیلم‌های مستند تاریخ سینمای ایران را روی آنتن می‌برد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، فیلم کوتاه «پ مثل پلیکان» به کارگردانی پرویز کیمیاوی حاوی تصاویری از ارگ طبس است که در زلزله سال ۵۷ به کلی نابود شد.

«پ مثل پلیکان» قصۀ وصل آسید علی میرزا پیرمرد شوریده حال اهل طبس با پرنده‌ای مهاجر است، قصه جدا افتادگی فردی از اجتماع.

این فیلم در ۲۵ دقیقه روایتی از انتظار و رسیدن ارایه می کند، انتظار و وصل مردی که از جوانی در خرابه‌های ارگ زندگی می‌کرد و ۴۰ سال به شهر نیامد.

«گنجینه» چهارشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود. تکرار این قسمت پنجشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۸:۳۰ خواهد بود.

کد مطلب 4214336
عطیه موذن

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    نظرات

    • امین US ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شاهکاری بود این اثر، حیف که کیمیاوی کم فیلم ساخت، امیدوارم خبرگزاری بتونه با کیمیاوی یه مصاحبه ترتیب بده تا ایشون از ناگفته هاش بگه

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