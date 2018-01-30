پخش «پ مثل پلیکان» پرویز کیمیاوی/ مردی که به شهر نیامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، فیلم کوتاه «پ مثل پلیکان» به کارگردانی پرویز کیمیاوی حاوی تصاویری از ارگ طبس است که در زلزله سال ۵۷ به کلی نابود شد.

«پ مثل پلیکان» قصۀ وصل آسید علی میرزا پیرمرد شوریده حال اهل طبس با پرنده‌ای مهاجر است، قصه جدا افتادگی فردی از اجتماع.

این فیلم در ۲۵ دقیقه روایتی از انتظار و رسیدن ارایه می کند، انتظار و وصل مردی که از جوانی در خرابه‌های ارگ زندگی می‌کرد و ۴۰ سال به شهر نیامد.

«گنجینه» چهارشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود. تکرار این قسمت پنجشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۸:۳۰ خواهد بود.