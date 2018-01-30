۶۴۰۰ متر مربع به فضای آموزشی استان سمنان افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل دربانی در نشست خبری تشریح برنامه های دهه فجر نوسازی مدارس استان سمنان به میزبانی این اداره کل، با بیان اینکه ۱۰ طرح در دهه فجر افتتاح خواهد شد، تاکید کرد: برای این طرح ها پنج میلیارد و ۲۱۰میلیون تومان هزینه شده و با افتتاح آنها شش هزار و ۴۳۴متر مربع به فضای آموزشی استان افزوده می شود.

وی افزود: چهار طرح مشارکتی در مدارس، سه طرح دولتی و سه طرح خیران مدرسه ساز، ۱۰ طرح این اداره کل در دهه فجر را تشکیل می دهند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان، گفت: برای بهره برداری از سه طرح دولتی در مدارس استان، ۴۸۹میلیون تومان هزینه شده که ۳۲درصد این میزان یا رقمی معادل ۱۳۰ میلیون تومان سهم خیران مدرسه ساز و ۹۷درصد دیگر سهم دولت از اعتبارات استانی و ملی است.

دربانی با بیان اینکه هفت طرح دیگر خیر ساز و مشارکتی با اعتبار ۵۲۱ میلیون تومان به بهره برداری می رسند، تاکید کرد: ۲۸کلاس درس به میزان شش هزار و ۴۰۰ متر مربع در سالن های ورزشی، هنرستان ها و مدارس شهری و روستایی استان، در زمره این طرح ها هستند.

وی افزود: دو طرح دیگر نیز به گرمایش مدارس اختصاص دارد که با هدف تجهیز مدارس، ارتقای خدمات بهتر به دانش آموزان به خصوص در مدارس محروم و همچنین رضایتمندی دانش آموزان اجرا می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان گفت: اجرای آسفالت در محوطه ۶۳ مدرسه به میزان بیش از ۹۰ هزار متر مربع یکی از اقدامات است که با حضور مسئولان در ایام الله دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

دربانی تصریح کرد: همچنین عملیات عایق کاری ۱۶۶ آموزشگاه به میزان ۱۱۵هزار و ۳۵۵متر مربع نیز در دستور کار این اداره کل طی سالجاری قرار داشته که خوشبختانه شاهد رونمایی از آن در دهه فجر خواهیم بود.